Dni stolicy: Gdzie warto się wybrać i co zobaczyć?

Głównym miejscem nieodpłatnych imprez i spotkań jak i co roku będzie aleja Giedymina. Ulica zostanie podzielona na cztery strefy. Odcinek od Bazyliki Archikatedralnej do placu Kudirki poświęcony zostanie sztuce i muzyce. Tu będzie można zobaczyć dzieła artystów, ceramików, malarzy i grafików, a także wystąpienia muzyków i tancerzy. Na odcinku od ul. Jogailos do ul. A. Jakšto zostanie zaprezentowana szeroka gama prac litewskich i zagranicznych projektantów mody: biżuteria, akcesoria, ubrania, galanteria, elementy dekoracyjne i ozdoby. Strefa utworzona przy pomniku pisarki Žemaitė poświęcona zostanie zaś literaturze. Do nabycia będą tu dostępne książki ze zniżką, jak również podpisane przez samych autorów. Na odcinku przy placu Łukiskim mieszkańce i goście stolicy będą natomiast mogli nabyć smakołyki.

Na placu Łukiskim odbędą się także imprezy poświęcone zdrowemu i aktywnemu trybowi życia. Chętni będą tu mogli wziąć udział w zawodach, ćwiczeniach, wykładach, a także spotkaniach ze sportowcami i targach organizacji i klubów sportowych.

Nieopodal pomnika Mendoga zostanie utworzona specjalna strefa zabaw dla dzieci i rodzin. Na najmłodszych będzie tu czekać karuzela, trampoliny, przedstawienia taneczne i teatralne. Dla dzieci wystąpią między innymi zespoły ze szkoły jazzowej Artūrasa Novikasa – „Sun Jazz” i „Džiaziukai”, kolektyw wokalny KIVI, chór dziecięcy LRT, wileński teatr „Lėlė” oraz „Stalo Teatras”.

Wzorem lat wcześniejszych, imprezy będą się również odbywały nad rzeką. W piątkowe i sobotnie wieczory od godziny 23.00 do pierwszej w nocy, między mostem Mendoga a Zielonym Mostem, będą wyświetlane pokazy audiowizualne na wodzie. Towarzyszyć im będą efekty laserowe oraz muzyka stworzona specjalnie na tę okazję, której część będzie wykonana na żywo. Projekcja będzie widoczna jedynie od strony ulicy Žvejų. Nad brzegiem Wilii rozlokują się także liczne jadłodajnie i food trucki.

Podczas festiwalu zostaną zamontowane sceny przy placu Kudirki, Muzeum Narodowym oraz Moście Króla Mendoga. Głównym akcentem trzydniowego festiwalu będą natomiast koncerty przy Placu Katedralnym. W piątek o godz. 21.00 na scenie wystąpią reprezentant Szwecji podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2016 – Frans oraz litewski wykonawca muzyki elektronicznej Daddy Was A Milkman. W sobotę wystąpią zaś międzynarodowy zespół łączący muzykę taneczną z elementami etnicznymi N.O.H.A oraz litewski duet Beissoul & Einius.

Podczas festiwalu nie zabraknie też polskich akcentów. 31 sierpna przy w skwerze K. Szyrwida (Sirvydo skveras) Polski Teatr w Wilnie przedstawi widzom nowy performance pod tytułem ,,Płonące płoty‘‘ , który składa się z kilku różnych cykli o tematyce socjalno – bytowej. Instalacja przedstawia sześcian, w którym 4 aktorki pokazują bardzo osobiste momenty ze swego życia, czym łamią stereotypy o kobietach. Sześcian symbolizuje blok mieszkalny a jego wnętrze – pokój, gdzie się odbywa akcja w postaci tańca. Widzowie całą akcję obserwują przez ulokowne na różnych poziomach szpary w ścianie, niczym szpiegując z niewygodnej pozycji.

Szczegółowy program imprez dostępny jest na stronie www.vilniusfestivals.lt. Wstęp na wszystkie imprezy jest darmowy.