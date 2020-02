Decyzja Komisji Etyki Dziennikarskiej w sprawie publikacji zw.lt

vdu

Publikacja informowała o tym, że według decyzji dyrektor przychodni Vidy Žvirblienė od czerwca 2019 r. zostaną zlikwidowane laboratoria medyczne w Niemieżu, Kowalczukach, Pogirach, Rudominie, Skojdziszkach i Czarnym Borze, a mieszkańcy tych miejscowości będą musieli udać się na badania do Wilna bądź też próbki z materiałem będą wysyłane do stolicy, a na wyniki będzie trzeba zaczekać aż do następnego dnia.

W artykule wskazano, że powodem zmian były wnioski Państwowej Służby Akredytacyjnej przy Ministerstwie Zdrowia sporządzone na podstawie już nieistniejących przepisów, a Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego nie próbowała podważyć tych wniosków, przystąpując do ich wykonania.

Dyrektor Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego Vida Žvirblienė zwróciła się do Komisji Etyki Dziennikarskiej, ponieważ jej zdaniem, mimo iż w publikacji znalazły się komentarze przedstawicieli Samorządu Rejonu Wileńskiego, dyrektor przychodni oraz Państwowej Służby Akredytacyjnej przy Ministerstwie Zdrowia na temat zmian w pracy ambulatoriów, zabrakło komentarza przychodni dotyczącego realizacji decyzji Państwowej Służby Akredytacyjnej.

Po zbadaniu sprawy Komisja Etyki Dziennikarskiej stwierdziła, że autor publikacji, były redaktor portalu zw.lt Antoni Radczenko, naruszył 3. oraz 20. artykuł Kodeksu Etyki Dziennikarskiej.

Z całością orzeczenia można zapoznać się tutaj:

https://zw.lt/assets/01spr_200114-2.pdf?fbclid=IwAR2FkjBw4OlxmHmog1YL53oMVo6G-8M3s_znmHSiN15bJHp36duAX8NhnvU