Debata wyborcza w TVP Wilno

TVP Wilno - zamiejscowy oddział Telewizji Polskiej w Wilnie - w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Litwy 2020 r. - dziś, tj.7 października o godz. 19.15 (CZASU LITEWSKIEGO) - transmituje "na żywo" z Domu Kultury Polskiej w Wilnie DEBATĘ WYBORCZĄ. Jest to wydarzenie wyjątkowe w swym charakterze, ze względu na to iż, do udziału w Debacie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich partii politycznych, które zarejestrowały ogólnokrajowe (ogólnolitewskie) komitety wyborcze.