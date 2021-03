De Lorán (Roland Okińczyc) o swojej debiutanckiej piosence

Rok spędził w Australii, na co dzień studiuje prawo. W latach 2016-2017 był prezenterem w młodzieżowym radiu ZW FUN, gdzie prowadził autorski program „Muzyczny Express”. Jego gośćmi byli m.in. Black Biceps, Sisters on Wire czy Rob B Colton. Niedawno sam wydał debiutancką piosenkę, którą można odsłuchać na głównych platformach muzycznych. Czy „Better Days” to podświadoma przepowiednia zbliżającego się sukcesu? O muzyce, nowych wyzwaniach i celach w rozmowie z De Lorán (Rolandem Okińczycem).

Wywiadu można [posłuchać na Youtube: https://youtu.be/3bOrbTIrKHM

Utwór „Better Days” na platformie YouTube: https://youtu.be/zKrSFgTKacM ​