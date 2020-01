Darmowe ćwiczenia sportowe dla seniorów

vdu

„Latem zaczęliśmy zapraszać osoby starsze na bezpłatne ćwiczenia, które najpierw organizowaliśmy dwa, a potem trzy razy w tygodniu i wciąż się pojawiało wiele osób, którym musieliśmy odmówić. Okazuje się, że seniorzy należą do najbardziej aktywnych miłośników sportu. Mamy więc nadzieję, że seniorzy stolicy będą zachwyceni, gdy dowiedzą się, że odtąd będą mogli ćwiczyć z nami każdego dnia. Chcemy, aby jak najwięcej seniorów mogło korzystać z treningów – mamy jedną ważną zasadę – jeden senior będzie mógł uczestniczyć w trzech bezpłatnych treningach w tygodniu po wstępnej rejestracji” – mówi Karolina Dilytė, menedżer ds. Komunikacji w organizacji „Sveikas miestas”.

Treningi będą się odbywały od poniedziałku do piątku nawet dwa razy dziennie – pierwszy trening od godz. 10. do 11. rano, a drugi – od godz. 11:00 do południa.

Wymagana jest rejestracja pod numerem 85 203 4814. Rejestracja jest czynna w każdy piątek od godz. 6:00 do 22:00. Co tydzień należy zapisać się na treningi nadchodzącego tygodnia. Jedna osoba może uczęszczać na trzy treningi tygodniowo.