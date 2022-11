Czytanie Księgi V „Pana Tadeusza”

Aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie czytali w niedzielę V Księgę utworu klasyki polskiej – „Pana Tadeusza”.

„Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie: historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach z wierszem” to poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach w 1834 w Paryżu.

Pan Tadeusz powstał w latach 1832-1834, kiedy Mickiewicz przebywał na emigracji w Paryżu. Poeta wspomina w nim czasy swietności ojczyzny, by pokrzepić serca rodaków, po klęsce powstania.

Ta epopeja narodowa jest ważna dla Polaków, ponieważ powstała po upadku powstania listopadowego, „ku pokrzepieniu serc”. Właśnie dlatego Adam Mickiewicz ukazuje w nim czasy świetności swojej ojczyzny. Dziś „Pan Tadeusz” jest zaliczany do arcydzieł literatury polskiej.

Księga V, która nosi tytuł „Kłótnia” opowiada o konflikcie, który odbył się podczas wieczerzy w zamku. Wojski Hreczecha, by ożywić towarzystwo siedzące przy stole opowíada o polowaniu. Wywołuje to kłótnię pomiędzy Asesorem i Rejentem, kłócą się o strzelby. Po kłótni Gerwazy proponuje, by najechać na Soplicowo, na co zgadzają się jego towarzysze.

V księga była przedstawiona przez aktorów Teatru Polskiego w Wilnie, m. in. przez:

Mieczysława Dwilewicza

Irenę Litwinowicz

Dariusza Piotrowicza

Teresę Samsonow

Gabrielę Blażewicz

Mirosława Szejbaka

Jerzego Szymanela

Renatę Szymanel

W przedstawieniu były użyte również fragmenty audiobooka „Pan Tadeusz” w wykonaniu Polskiego Teatru w Wilnie.

Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne: Jan Buchwald

Muzyka: Janusz Grzywacz

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: