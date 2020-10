Czesław Okińczyc o skandalicznej wypowiedzi Valinskasa

„Jako były przewodniczący Sejmu nie ma prawa tak się wypowiadać, jak też nikt nie ma prawa tak mówić w naszym demokratycznym państwie. Teraz się tłumaczy, że jest to forma humorystyczna. Myślę jednak, że należy to analizować w kontekście prawa karnego. Nasza prokuratura powinna tę kwestię rozważyć, sprawdzić, czy nie ma w tym oznak łamania Kodeksu Karnego. (www.zw.lt: W poniedziałek prokuratura ogłosiła, że wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie słów byłego przewodniczącego Sejmu Arūnasa Valinskasa na temat europosła Waldemara Tomaszewskiego, lidera Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZchR)).

„Wypowiedź Valinskasa jest swoistą prowokacją. Są to swojego rodzaju metody Putina. Władimir Putin oświadczył, że wszystkich antypaństwowców należy topić w toaletach. Uważam, że wymiar sprawiedliwości powinien zainteresować się tą sprawą i odpowiednio ją ocenić. W danym wypadku mamy do czynienia z międzynarodowym skandalem. Pismo do Marszałka Sejmu RL Viktorasa Pranckietisa wysłał wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski. Stosunki polsko-litewskie są jak nigdy dobre. Nie możemy pozwolić, aby tak nieodpowiednie zdania zepsuły naszą reputację. Sądzę jednak, że w wypadku, jeżeli reakcja odpowiednich instytucji będzie właściwa, nie pogorszy to zbytnio stosunków polsko-litewskich. Wszyscy politycy, zarówno opozycja, jak i koalicja rządząca, a także prezydent i premier muszą zająć odpowiednie, negatywne wobec Valinskasa stanowisko” – oświadczył Czesław Okińczyc.