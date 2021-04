Część ulic Starego Miasta zostanie przeznaczona wyłącznie dla pieszych

Jeśli rząd zdecyduje, że od 22 kwietnia kawiarnie plenerowe będą mogły przyjmować klientów, pilne zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone już od czwartku. Zostanie wtedy zakazany ruch na ulicy Savičiaus i na odcinku alei Giedymina między ulicami Vilniaus a Šventaragio.

Ulica Savičiaus będzie zamknięta dla ruchu samochodowego do 31 października. Ulicę tę będzie można ominąć jadąc ulicą Bokšto, kierując się w stronę Zarzecza.

Na odcinku Alei Giedymina pomiędzy ulicami Wilno i Šventaragio zakaz będzie dotyczył dni powszednich od godz. 11 do 4 rano oraz w weekendy od piątku (godz. 11) do poniedziałku 4 rano, jak również ruch dla samochodów będzie zabroniony w święta. Taki porządek będzie obowiązywał również do 31 października.

W tym czasie na odcinku na ulicy Vilniaus między ul. Islandijos a Aleją Giedymina obowiązują zmiany w ruchu pętlowym Starego Miasta i nie są już planowane oddzielne ograniczenia ruchu.