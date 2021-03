Czas na powrót choinek bożonarodzeniowych do lasu

„Choinki bożenarodzeniowe długo czekały na powrót do lasu, tak naprawdę obawiamy się, czy na pewno się zakorzenią” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius. – Wierzę jednak, że razem z mieszkańcami miasta posadzimy tak wiele choinek, że powstanie nowy Las Bożenarodzeniowy. Wierzę, że przed następnym Bożym Narodzeniem jeszcze większa ilość osób zdecyduje się na upiększanie żywych choinek, aby w przyszłości tworzyć nowy las” – dodał.

Przyszły las powstanie na terenie Parku Regionalnego w Werkach. Meteorolodzy zapowiadają, że 20 marca, w czasie Międzynarodowego Dnia Ziemi, marzłoć już opuści górne warstwy gleby, będzie to więc odpowiedni dzień dla sadzenia lasu.

20 marca, w sobotę, w godzinach 10.00 – 13.00 pracownicy spółki” Parki Miejskie Wilna” będą czekali na mieszkańców miasta z łopatami i konewkami. Można będzie również otrzymać wskazówki dotyczące sadzenia. Jednak przed przyjazdem należy dodatkowo ocenić stan swojej choinki – jeśli igiełki obficie osypują się, choinki sadzić nie warto. Jeśli zaś choinka wygląda dobrze, na tydzień przed posadzeniem należy ją obficie podlać, aby drzewko odzyskało straconą wilgoć.

Chętnych tworzyć nowy lasu w Wilnie prosimy wypełnić kwestionariusz, co potrwa zaledwie minutę – znając liczbę uczestników, pracownicy parku regionalnego będą mogli lepiej przygotować się do powitania gości. Jeśli ktoś nie może przyjechać w sobotę, może to zrobić później – miejsca dla nowych sadzonek zostaną oznaczone specjalnymi znakami.

Do miejsca powstania nowego Lasu Bożenarodzeniowego można również dojechać transportem miejskim, o ile, oczywiście, choinkę można unieść w rękach. Dojechać do przystanków Petro Baublio lub Verkių rūmų można za pomocą autobusów linii nr 35, 36, 66 i 76. Prosimy mieszkańców o odpowiednie zapakowanie choinek, aby ich przewózka nie przeszkadzała innym pasażerom i nie zanieczyszczała wnętrza autobusu.

O projekcie powstania Lasu Bożenarodzeniowego można przeczytać tutaj: https://vilnius.lt/lt/kaledumiskas/. W razie powstania pytań, można napisać do organizatorów pod adresem e-mail: eglutes@vilnius.lt.