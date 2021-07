Co nie potrafię opisać słowami, wykrzyczę kolorami. Prezentacja książki poezji i wernisaż Bożeny Naruszewicz

Czasem mi się wydaje, że nieznośne słońce i w nocy nie znika.

Bożena maluje częściej wieczorami – to jej azyl po ciężkim dniu pracy. Zobaczą to wyraźnie Państwo w jej obrazach, bo każdy malarz potwierdzi, że najpiękniejsze kolory są przy wschodach i zachodach. Gdy malarstwo dla niej jest rytuałem pożegnania i powitania słońca, ma zupelnie inne podejscie do poezji. Pisanie dla niej jest sprawą impulsywną i nigdy nie wie czy będzie natchnienie czy nie. Dlatego zawsze ma ze sobą notes. Poetka może zatrzymać się i po prostu zapisać swoje myśli, aby nie zapomnieć.

Malować i pisać to najpiękniejsza rzecz w moim życiu. Po prostu na chwilę zamykam oczy otwieram serce i dzieje się…

Podczas wernisażu będziecie mieli Państwo okazję zagrać w loterię bez przegranej! Każdy może wziąć udział w loterii i wygrać kultowy obraz malarki “Magia nocy”, który został stworzony według utworu Tomasza Kowalczyka. W loterii nie ma przegranej, bo nawet ten kto kupi loterię i nie wygra głównej nagrody, otrzyma w prezencie miniaturowy obraz Bożeny. Ilość prezentów jest oczywiście ograniczona, więc prosimy nie zwlekać.

Podczas wernisażu usłyszycie Państwo wiersze autorki z możliwością nabycia książki, która jest wydana w ograniczonym nakładzie.

Zapraszenie na Facebook’u jest tutaj: https://fb.me/e/dj2PGo2ea

Tomik jest wydany w kontekście serii wydawniczej Ścieżkami wileńskiego słowa. Powstała ona w ubiegłym roku z inicjatywy wspólnej Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie i Związku Malarzy Elipsa. My – pisarze i malarze – współpracujemy, bo kultura to jedność i nie należy rozdzielać różnych dziedzin twórczości, ale trzeba je łączyć. Pisarze piszą książki, a my je ilustrujemy. Seria jest dwujęzyczna, polsko-litewska. Dotąd prawie wszystkie książki polskich pisarzy na Litwie wychodziły tylko po polsku i to był błąd, bo przecież żyjemy tu wśród Litwinów, którzy na ogół w ogóle nie znają naszej kultury. Większość naszych sąsiadów wcale nie wie, że polska społeczność na Litwie ma swoje organizacje twórcze i robi tu ciekawe rzeczy w kulturze. Trzeba to zmienić.

Patronami projektu są Instytut Polski oraz Kurier Wileński.