Cichanouska: Protasiewicz prawdopodobnie jest teraz torturowany

Cichanouska poinformowała, że nie wie, gdzie się znajduje Protasiewicz i w jakim jest stanie. „Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tej chwili jest torturowany przez służby specjalne” – oznajmiła.

Wraz z Protasiewiczem została zatrzymana jego partnerka Sofia Sapieha. Ma 23 lata, leciała tym samym lotem. „Jej krewni mówią, że została zabrana do więzienia Okreścina. Sofia jest obywatelką Rosji, a obrońcy praw człowieka donoszą, że rosyjski konsul odmówił pomocy w jej sprawie” – powiedziała Cichanouska.

„Nie mogę wyobrazić, czego doświadczają Roman i Sofia. Pasażerowie samolotu, którym udało się dotrzeć do Wilna, opowiadali, że w momencie, kiedy samolot został zwrócony do Mińska, Roman zaczął się trząść, a przed zatrzymaniem powiedział: „Tam czeka mnie kara śmierci” – tłumaczy liderka białoruskiej opozycji.

Swiatłana Cichanouska/ Fot. Roman Niedźwiecki

Według niej, wczorajsze wydarzenia i reakcja UE pokazały, że od tej pory wszyscy rozumieją, że nie tylko Białorusini są w niebezpieczeństwie. „Doszło do aktu terroryzmu państwowego – a teraz każdy pasażer samolotu lecącego nad Białorusią będzie zagrożony. Przecież reżim zmienił nasz kraj w Koreę Północną w centrum Europy” – twierdzi Cichanouska.

Polityk dodała, że regularnie kontaktuje się z rodzicami Protasiewicza. „Uważają, że jest bohaterem i są gotowi walczyć o wolność syna. Mój zespół poprosił grecki rząd o informacje o tym, co się dzieje na lotnisku w Atenach, ponieważ kierownictwo Ryanaira powiedziało, że na pokładzie samolotu mogą znajdować się funkcjonariusze wywiadu. Ponadto, przed lądowaniem sam Roman zgłosił, że jest śledzony” – oznajmiła.

Swiatłana Cichanouska/ Fot. Roman Niedźwiecki

W trakcie briefingu Cichanouska dodała, że dziś wieczorem będzie miała rozmowę telefoniczną z administracją prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

„Potrzebujemy reakcji społeczności międzynarodowej: wprowadzenia nowych sankcji, wykluczenia Białorusi z Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i rozpoczęcia śledztwa, aby wszystkie odpowiedzialne osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Wzywamy również do zawieszenia członkostwa Białorusi w organizacjach takich jak Interpol, ponieważ reżim wykorzystuje to do celów politycznych” – powiedziała.

„Nie zatrzymamy się na półśrodkach. Roman Protasiewicz, Sofia Sapieha i wszyscy więźniowie polityczni Białorusi powinni zostać uwolnieni. Należy jednak pamiętać, że dopiero nowe wolne wybory prezydenckie będą w stanie kompleksowo zahamować kryzys polityczno-humanitarny na Białorusi” – podsumowała Swiatłana Cichanouska.