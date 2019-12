Choinka bożonarodzeniowa – żywa czy sztuczna? Kupno czy wynajem?

vdu

Nowa moda – wynajem choinki

Spółka „HoliTrees”, zajmująca się sprzedażą choinek, niedawno zaproponowała klientom nową usługę – wynajem drzewek. „Wynajem choinek to najlepsze rozwiązanie dla tych, którzy myślą o ekologii. Dostarczamy wybraną choinkę w uzgodnionym czasie i zabieramy ją po świętach z powrotem. Gdy nadchodzi wiosna, sadzimy nowe choinki i nadal opiekujemy się nimi. Zauważyliśmy, że mieszkańcy nie wiedzą, co zrobić z choinkami po świętach. Postanowiliśmy zatem pozbierać te drzewka i znowu je posadzić. Jasne, że nie wszystkie choinki „przeżywają” okres świąteczny, ale zabieramy nawet te uschnięte. Wykorzystujemy je jako kompost, a do doniczki wsadzamy inne drzewko” – tłumaczy pomysł Lukas Litvinas, właściciel spółki.

Pracownicy „HoliTrees” ekologię promują na różne sposoby – drzewka dostarczają rowerem, a za każdą kupioną jodłę sadzą dwie nowe.

„Drzewo dorasta co najmniej 6-8 lat, zanim pojedzie do czyjegoś domu. W trakcie wzrastania pochłania CO2, oczyszcza powietrze i wytwarza tlen. Szacuje się, że 1 ha rosnących choinek dziennie wytwarza wystarczającą ilość tlenu, aby 45 osób mogło oddychać przez cały dzień. Niestety, wiele osób wciąż wierzy w mit, że ścięte jodły pochodzą z lasu, więc ich obszary kurczą się. Przygotowanie sztucznej jodły wymaga dużo energii w związku z produkcją plastiku, sprowadzenie sztucznej jodły z Chin i innymi czynnikami” – opowiada portalowi zw.lt Litvinas.

Cena wynajmu składa się z ceny drzewka i sposobu dostawy. Na przykład, jeśli się zamawia choinkę z dostawą do domu, ostateczna cena zostanie obliczona w następujący sposób: cena choinki (od 15 € do 45 €) + opłata za wysyłkę (9 €) + opłata za odbiór (5 €).

Takiej choinki nie wolno od razu wnosić bezpośrednio z zewnątrz (tam, gdzie temperatura jest niska lub nawet ujemna) do miejsca o temperaturze pokojowej. Można ją na pewien czas zostawić na klatce schodowej lub w garażu. Jodły nie wolno umieszczać w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła (np. kaloryfera czy ogrzewanej podłogi lub kominka). Niezbędne jest też jej podlewanie. Korzenie mają być wilgotne. Nie musi jednak przez cały czas stać w wodzie. Po świętach nie należy od razu jej wynosić do miejsc o bardzo niskiej temperaturze.

Fot. Materiały prasowe/Holitrees

Sztuczne drzewka – coraz popularniejsze

Vilma Drulienė, kierownik działu komercyjnego sieci handlowej „Maxima”, twierdzi, że choinkowa moda powoli się zmienia. „Zauważamy, że klienci nadal preferują choinki o tradycyjnych kształtach i kolorach, ale bardziej się odważają eksperymentować z dekoracjami. W tym roku popularne jest ozdabianie drzewka wstążkami, zabawkami z efektem „zlodowacenia” – powiedziała kierownik portalowi zw.lt.

Według przedstawicielki „Maximy”, w ubiegłym roku sprzedaż żywych, pachnących świerków w doniczkach nieznacznie spadła, a popyt na sztuczne choinki wzrósł o ponad jedną piątą. Zapotrzebowanie na sztuczne drzewa zaczyna rosnąć w drugiej połowie listopada i pozostaje wysokie aż do stycznia.

„Ogólnie rzecz biorąc, każdego roku sztucznych drzew sprzedajemy kilka razy więcej niż żywych. Uważamy, że ten trend jest spowodowany tempem życia mieszkańców – klienci nie chcą być przytłoczeni obowiązkami w czasie świąt. Ponadto, sztuczne jodły są bardziej praktyczne i częściej są wybierane przez osoby, które mają w domu zwierzęta, ponieważ nie wydzielają specyficznego zapachu” – tłumaczy Drulienė.

Według danych sieci handlowej, w ubiegłym roku w „Maximie” nabywcy zakupili około 25 tys. sztucznych choinek. Najbardziej popularne są te o wysokości 0,5-1,5 m.

Ceny sztucznych choinek w „Maximie” zaczynają się od 2,49 € (dekoracja o wysokości 20 cm), średnie sztuczne dekoracje o wysokości 90-120 cm kosztują 12,99-34,99 €, a ceny największych choinek – o wysokości 1,5 metra i więcej – mogą osiągnąć 50 i więcej euro.

„W ubiegłym roku sprzedaliśmy ponad 9,5 tysiąca żywych jodeł, z których najpopularniejsze – to te o wysokości 150-175 cm. Ceny żywych choinek zaczynają się od 3,69 € (wysokość 30 cm), średnia jodła kosztuje od 5,99 € do 12,99 € (wysokość od 60 do 130 cm), a największa – o wysokości 1,70 metrów – kosztuje 20,99 €. W tym roku w „Maximach” są również dostępne cięte drzewa, w cenie od 9,99 € do 11,99 €.

Podobna sytuacja jest też w sklepach sieci handlowej „Rimi”. Od grudnia można tu kupić małe żywe choinki, cyprysy i świerkowe gałęzie do dekoracji świątecznych. Ceny tych drzew wahają się od około 6 euro do mniej niż 2 euro za gałęzie.

„W ubiegłym roku sprzedawaliśmy innego rodzaju choinki, niż tym razem, więc nie możemy porównać wyników sprzedaży, ale handel innych świątecznych roślin – poinsecji, cyprysów, świerkowych gałęzi i wieńców pozostaje podobny do zeszłego roku. Zauważyliśmy również w ostatnich latach, że coraz więcej kupujących wybiera naturalne, nieozdobione wieńce i samodzielnie je dekoruje” – tłumaczy portalowi zw.lt Renata Keršienė, kierowniczka wydziału PR sieci „Rimi”.

Fot. Materiały prasowe/Holitrees

Wyrąbywanie drzew – wielka strata dla środowiska

Marius Ivanauskas, Kierownik Wydziału Ochrony Lasu w państwowej spółce „Valstybinių miškų urėdija”, twierdzi, że osób, zajmujących się nielegalnym wyrąbywaniem choinek z lasów przed świętami, jest coraz mniej. „Młode pokolenie jest znacznie bardziej świadome. Oczywiście, nadal dochodzi do naruszeń, ale jest ich znacznie mniej” – uważa Ivanauskas.

Akcje kontrolne w lasach rozpoczynają się na długo przed Bożym Narodzeniem. W nich tradycyjnie biorą udział leśnicy, ekolodzy i policja. Znaczący wkład wnoszą także pracownicy samorządowi, którzy sprawdzają miejsca handlu drzewkami, aby zapobiec nielegalnej sprzedaży.

Szkody, spowodowane wyrąbywaniem świerków w lesie, są bardzo duże, twierdzi Ivanauskas. „Wzrastając, drzewo było w stanie oczyścić powietrze, wydzielać tlen, zmniejszyć ilość CO2 w atmosferze. Drzewo służy też jako schronienie dla ptaków, rzadkich gatunków roślin. Nawet leżące i uschnięte drzewo może służyć jako pokarm dla niektórych owadów, często należących do rzadkich gatunków, Gdy zaczyna gnić, tworzy mikroklimat sprzyjający powstawaniu nowej generacji roślin. Jednak w przypadku wyrąbania świerka te procesy nie mogą się nawet rozpocząć” – tłumaczy kierownik.

Specjalista zaleca ozdabiać swoje domy drzewami, które zostały wyhodowane specjalnie na Boże Narodzenie, zmniejszając w ten sposób szkodę dla przyrody. W tym roku, jak i wcześniej, leśnicy handlują choinkami we wszystkich regionach kraju. Lista miejsc, gdzie można kupić taką choinkę, jest tutaj.

Jeszcze lepszym wariantem jest udekorowanie domu świerkowymi gałęziami. Leśnicy co roku bezpłatnie wręczają takie gałęzie. W tym roku akcja „Przynieś Boże Narodzenie do domu” („Parsinešk Kalėdas į savo namus“) odbędzie się 19 grudnia, od godz. 12 do 19, na terenie całej Litwy.