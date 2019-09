Chlubne, wielkie i niespotykane wydarzenie: przysięga cara moskiewskiego z 1611 roku

vdu

Obraz przedstawia wydarzenie historyczne z 1611 r., gdy car moskiewski Wasyl IV Szujski po wcześniejszym areszcie i przywiezieniu do Warszawy złożył przysięgę wierności Zygmuntowi III Wazie i Władysławowi IV Wazie.

„Dzisiaj mamy 17 września – 80-tą rocznicę strasznego wydarzenia. Strasznego dla wszystkich Polaków, strasznego dla całego naszego regionu. Był to atak Armii Czerwonej na Polskę. Dzisiaj jestem szczęśliwym Ambasadorem RP, ponieważ mieliśmy seminarium historyków polskich i litewskich o 17-tym września 1939 r. Gościliśmy też dziś premiera RP. W końcu, mamy to wspaniałe wydarzenie, jakim jest prezentacja obrazu. Bardzo pięknie o naszej przeszłości mówili tutaj nasi przyjaciele. To pokazuje, jak ważne jest odniesienie się do tamtych czasów” – powiedziała Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

„Te straszne wydarzenia z XX w. przestaną nam tak bardzo ciążyć, jeżeli będziemy się odwoływać do naszej wielkiej wspólnej przeszłości. W końcu, odnosimy już nad nimi zwycięstwo, ponieważ nasze niepodległe kraje dobrze między sobą współpracują” – podkreśliła Ambasador RP.

Historyk sztuki Jerzy Petrus podkreślił, jak bardzo ważną była konserwacja płótna pochodzącego z XVII w.

„Mieliśmy ogromne szczęście, ponieważ trafiliśmy na bardzo życzliwych kolegów historyków. którzy pomagali nam prowadzić badania. Obraz ma ogromne znaczenie dla Rzeczpospolitej. Gdy dowiedzieliśmy się, że Muzeum Historii we Lwowie nie może konserwować obrazu, postanowiliśmy przyjść z pomocą. Aby uzyskać pieniądze na ratunek tego dzieła sztuki, musieliśmy zmiejszyć dotacje przeznaczone na inne muzea, lecz żaden z nich nie protestował. To wiele mówi o wadze tego obrazu” – wyjaśnił historyk sztuki Jerzy Petrus.

Płótno jest eksponowane w Sali Renesansowej Pałacu Władców. Przez długi czas było uważane za zaginione.