Charytatywny turniej piłkarski w Wilnie na rzecz hospicjum

Wydarzenie odbędzie się 16 września 2023 r. na oddalonym o 25 km od centrum Wilna stadionie w Niemenczynie. To będzie dzień pełen pasji i rywalizacji, a sama impreza będzie przebiegać pod znakiem wsparcia na rzecz szczytnej sprawy.

Organizatorzy chcą stworzyć wyjątkową atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci uczestników turnieju. Celem wydarzenia oprócz wsparcia hospicjum jest także zintegrowanie fanów piłki nożnej z różnych zakątków Europy, dlatego też bardzo mile widziane są drużyny z różnych regionów. Wileńszczyzna to idealne miejsce na połączenie sportowej pasji z dobrymi czynami.

W programie przewidziane jest zwiedzanie urokliwej starówki Wilna z przewodnikiem oraz wspólny posiłek w niedzielę. To doskonała okazja, by połączyć przyjemne z pożytecznym.

Turniej odbędzie się w sobotę, 16 września 2023 r., w godz. 11:00 – 18:00 na stadionie w Niemenczynie. Koszt zgłoszenia drużyny wynosi 1000 PLN (230 EUR), a zebrane środki zostaną przeznaczone na funkcjonowanie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 12 września 2023 r. Wystarczy wysłać e-mail pod adres [email protected] o tytule „Turniej Wilno” oraz z podaną nazwą drużyny. W treści wiadomości organizatorzy proszą o podanie listy zawodników i numeru telefonu kapitana drużyny. Uprasza się również o załączenie potwierdzenia wpłaty.

Numer konta do dokonywania wpłat: 18 1240 1040 1111 0010 8273 1051, jako odbiorcę należy podać stowarzyszenie Z Ławki Rezerwowych. W tytule wpłaty obowiązkowo trzeba podać nazwę swojej drużyny.

Ilość drużyn jest ograniczona, planuje się udział od 8 do 20 zespołów. Terminarz meczów, regulamin oraz inne szczegóły zostaną przekazane każdej zgłoszonej drużynie po losowaniu grup, które odbędzie się 13 września o godz. 20:00 i będzie dostępne online na stronie Love Dance Help.

Podczas turnieju nie będzie dozwolone granie w butach typu „wkręty”. Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, a kibiców prosimy o liczne wsparcie na boisku. To nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale przede wszystkim wsparcia szlachetnej inicjatywy. Zapowiada się wspaniała impreza sportowa i charytatywna! Do zobaczenia 16 września!

Nietypowym uczestnikiem zawodów będzie także drużyna TVP, która regularnie wspiera sportowe inicjatywy związane z działaniami charytatywnymi.