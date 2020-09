Centrum Kultury w Solecznikach zaprasza na spektakl „Brzydkie Kaczątko”

Marysia, urocza dziewczynka doświadcza trudnego czasu dorastania. Myśli, że nikt jej nie kocha. Gdy ma wszystkiego dość, niespodziewanie zjawia się bajkopisarz Andersen. Chcąc pomóc podłamanej dziewczynce, opowiada jej bajkę o Brzydkim Kaczątku, które wykluwa się z jaja w rodzinie kaczek. Kaczątko nie jest akceptowane nawet przez matkę, ojca i braci. Różni się od swojego rodzeństwa i jest inne, może bardziej wrażliwe? Cierpi z powodu swojego wyglądu i zrozpaczone wyrusza w świat. Ale świat jest okrutny i groźny, a na malca czyha wiele niebezpieczeństw.

Mimo że historia jest smutna, to Igor Bojović, autor z Belgradu, zawarł w niej mnóstwo humoru sytuacyjnego i zaskakujących zwrotów akcji. Warto to wszystko zobaczyć, bo przecież jest to jedna z najpiękniejszych historii w literaturze dziecięcej. Widowisko zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy częściej niż dzieci czują się „brzydkimi kaczątkami”.

Reżyseria: Jarosław Antoniuk

Scenografia: Eva Farkašová

Teksty piosenek: Jarosław Antoniuk

Muzyka: Bogdan E. Szczepański

Projekcje wideo: Vladimir Slaninka

Obsada:

– Beata Antoniuk

– Eliza Mieleszkiewicz

– Marzanna Gawrych

– Daria Głowacka

– Marek Janik

– Tomasz Bogdan Rynkowski

Obowiązkowa rejestracja uczestników

E-mail: salcininkai.kultura@gmail.com, tel: 860314487

Wstęp wolny!