vdu

Centrum Krwi dostarcza krew do większości placówek medycznych w kraju. Dlatego, by zaspokoić zapotrzebowanie na krew, potrzeba co najmniej 300 dawców dziennie.

W ciągu ostatnich tygodni nie zgłosiła się potrzebna liczba osób.

Dawcy krwi są zwłaszcza oczekiwani w Wilnie, Kownie, Poniewieżu, Kałjpedzie oraz Szawlach.