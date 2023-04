Castingi do programów „Czas na przebój” i „Pociąg do smaku” w TVP Wilno

TVP Wilno zaprasza do wzięcia udziału w castingach do programów telewizyjnych „Czas na przebój” i „Pociąg do smaku”. Wszczyscy chętni są proszeni o zapełnianie formularzy zgłoszeniowych oraz o kontakt drogą mailową.