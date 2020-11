„Być bliżej Widza” nawet w czasie pandemii. MONOWschód V zmienia formułę

W Wilnie i Trokach wprowadzone zostały w ostatnich dniach szczególne obostrzenia wynikające z pandemii koronawirusa, w związku z tym zmianie ulega program festiwalu MONOWschód V.

– Śledzimy na bieżąco sytuację, nie chcemy odwoływać festiwalu, ale dostosowywać nasze możliwości kontaktu z widownią do sytuacji. Wydarzenia zaplanowane w dniach 5-19 listopada zostaną odwołane lub odbędą się online. Program festiwalowy w kolejnych tygodniach będzie aktualizowany w zależności od sytuacji epidemiologicznej – mówi Lila Kiejzik.

Warto zauważyć, że teatr ma już doświadczenie współorganizacji festiwalu w czasie pandemii. Pomimo trudnej sytuacji we wrześniu w Trokach i Wilnie odbyła się 3. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Transmisje.

– Dosłownie 3 – 4 dni przed festiwalem nie było wiadomo w jakiej formie się on odbędzie, obawialiśmy się zamknięcia granic, a jednak festiwal był bardzo udany. Tym razem również mamy nadzieję, że MONOWschód V również uda się zrealizować. Jesteśmy w kontakcie z teatrami, które zapowiedziały swój udział i gdy tylko obostrzenia zostaną cofnięte, rozpoczniemy spotkania z widzami ” – mówi organizator „Transmisji” i aktor Polskiego Teatru „Studio” Edward Kiejzik.

Zanim to jednak nastąpi teatr proponuje spotkanie online. 5 listopada, w czwartek, w Pałacu Kultury w Trokach nastąpi otwarcie wystawy „Polskie drogi do niepodległości – znani Polacy”. Wystawę będzie można odwiedzać indywidualnie do końca grudnia 2020 r. Część wydarzeń festiwalowych, jak planowane na listopad spektakle Litewskiego Teatru Dramatycznego, Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie i pokaz filmowy spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” będą odłożone w czasie.

Teatr zapowiedział również powrót do form kontaktu z widzami, zapoczątkowanych w czasie pierwszej fali pandemii. Już od najbliższej niedzieli, tym razem na stronie internetowej „Kuriera Wileńskiego”, będzie można oglądać „Bajki na dzień dobry” w wykonaniu aktorów Polskiego Studia Teatralnego. Za pośrednictwem „Kuriera Wileńskiego” w listopadzie powrócą również „Środy literackie online”, planowany jest także program patriotyczny na Narodowe Święto Niepodległości.

Program festiwalu MONOWschód V jest na bieżąco aktualizowany na stronie: www.teatr-studio.lt