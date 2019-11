Bunkier na Górze Bouffałowej musi pozostać

vdu

„Wyburzenie wszystkiego jest po prostu bardzo skomplikowane, gdyż nie wiadomo dokładnie, co tam jest. Ponieważ bunkier wchodzi głęboko w strukturę góry, jego całkowity demontaż nie byłby wskazany, gdyż może to grozić stabilności samej góry. Zostało to uwzględnione podczas projektowania” – wyjaśnił Poderskis.

Rozważana jest możliwość wykorzystania pomieszczeń bunkra przez artystów.

O tym, jaka dokładnie przestrzeń dawnej kryjówki będzie wykorzystana, będzie decydowała samorządowa grupa robocza.

Badacz historii Wilna, pisarz Darius Pocevičius wcześniej twierdził, że w 1963 r. zbudowany bunkier był jednym z największych w Wilnie.

W czasach sowieckich było ogółem prawie 300 działającyh kryjówek.

Bunkier odkryto w ubiegłym tygodniu, w czasie rozbiórki Pałacu Związków Zawodowych. Rozbiórka rozpoczęła się w środę 9 października. Władzie obiecały, że zostanie ona przeprowadzona przed końcem roku. Rząd przeznaczył na ten cel 1,8 mln euro.