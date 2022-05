Budżet partycypacyjny Wilna w tym roku wynosi 300 tys. EUR

„Wilno stale się rozwija, zmienia i pięknieje. Chcemy, by każdy mieszkaniec czuł się właścicielem swojego miasta. W zeszłym roku testowaliśmy projekt pilotażowy, a w tym roku kontynuujemy i zapraszamy wszystkich mieszkańców do zastanowienia się, co sprawiłoby, że poczuliby się jeszcze lepiej, wracając do domu z pracy, po weekendzie lub z wakacji” – odnotowała szefowa administracji Lina Korizniene.

Do tej pory środki z budżetu miasta przeznaczone na poprawę stanu przestrzeni publicznej planowały starostwa.

Od tego roku każdy aktywny mieszkaniec Wilna może przyczynić się do podziału budżetu miasta.

Do 7 maja każdy wilnianin może zgłosić swoje pomysły na budżet pod linkiem: http://dalyvauk.vilnius.lt.