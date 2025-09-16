Budowa tunelu w Tarandė zbliża się do końca. Czy to koniec korków na trasie Wilno–Poniewież?

Spółka państwowa „Via Lietuva” informuje, że wykonano już ściany oporowe, zbudowano odpory i konstrukcję nośną pierwszego etapu tunelu, trwają prace asfaltowe na trzecim pasie ruchu, powstaje chodnik oraz ściany ramp.

Obecnie ruch w kierunku Wilna odbywa się dwoma pasami po lokalnej drodze równoległej do autostrady. W kierunku Poniewieża zamknięto oba główne pasy – po minięciu stacji paliw „EMSI” pojazdy są kierowane na lewą stronę trasy i poruszają się dwoma pasami.

Tunel budowany jest około 300 metrów od stacji „EMSI” w kierunku Uciany. To kluczowa inwestycja dla szybko rozwijającej się miejscowości Tarandė – projekt poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększy przepustowość oraz ułatwi komunikację w regionie Wilna.

Tunel w Tarandė stanowi część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, co czyni tę inwestycję istotną nie tylko dla Litwy, ale również dla całej Unii Europejskiej. Korki w tym miejscu tworzą się nieprzerwanie od 2017 roku – momentu otwarcia zachodniej obwodnicy Wilna. Po oddaniu tunelu do użytku, przewiduje się znaczne zmniejszenie natężenia ruchu i ograniczenie liczby wypadków.

Budowa tunelu została zainicjowana z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu komunikacyjnego. Projekt uzyskał częściowe dofinansowanie, a umowę z wykonawcą – firmą „YIT Lietuva” – podpisano pod koniec 2023 roku po zakończeniu procedur przetargowych.

Wartość inwestycji wynosi 6,2 mln euro z VAT, a otwarcie tunelu dla ruchu planowane jest na lato 2026 roku.

„Via Lietuva” zarządza ponad 21 000 km dróg państwowych, ponad 1 500 mostami, wiaduktami i tunelami oraz siecią ponad 2 000 km tras pieszo-rowerowych.