Bon pierwszaka z rąk Marszałka Senatu w Dyneburgu

„Bardzo cieszę się, że tu przyjechałem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Czuję się wzruszony, daliście mi wiele radości. Przekazanie flag młodszym pokoleniom, jakie towarzyszy tej ceremonii, jest bardzo symboliczne. Uczy to miłości do Ojczyzny, patriotyzmu, wyrażonego w stosunku do jednej i drugiej Ojczyzny. W tym obrazie widzimy wszystko. Zobaczyłem miejsce, które tętni życiem. Dzieci i nauczyciele są uśmiechnięte, szczęśliwe. Cieszę się, że jesteście tutaj, że kochacie Polskę. Dziękuję i proszę o więcej takich działań. Ci, którzy nie pamiętają i nie dbają o swoją przeszłość, którzy jej nie przekazują, nie mają przyszłości” – powiedział Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Stanisław Karczewski/Fot. Joanna Bożerodska

„Tutaj właśnie Polska żyje. Dzięki Polakom tu mieszkającym mniejszość polska żyjąca na Łotwie dzieli się z innymi swoją polskością i tradycjami. Łotysze są bardzo zainteresowani, przychodzą tutaj również do tego ośrodka, pracują i współpracują z polską młodzieżą i z polskimi aktywistami, członkami organizacji. To jest bardzo ważne, dlatego, że dbają również o pamięć historyczną, ale przede wszystkim również o polskość w sposób symboliczny i praktyczny. Polskość i patriotyzm przekazują następnym pokoleniom” – powiedział Karczewski portalowi zw.lt.

Fot. Joanna Bożerodska

“Te stypendia i wyprawki szkolne, jakie są tutaj przekazywane, są cennym prezentem dla was. To jest wielka rzecz, że „Bon pierwszaka” jest wydawany na Łotwie akurat w takiej formie. Bardzo się cieszymy, że dzięki staraniom Senatu, a szczególnie Marszałka Stanisława Karczewskiego, możliwe jest odbudowanie tej szkoły, w której uczniowie już w najbliższym czasie, czyli po prawie dwóch tygodniach, będą się mogli uczyć. Gdyby nie wsparcie Senatu, nie dalibyśmy po prostu rady sprostać wymogom budowy i oddać placówkę do użytku we właściwym terminie. Bardzo się cieszymy, bo możemy wychować młodych Polaków, nowych patriotów, harcerzy, którzy potem będą dbać o miejsca pamięci. Mamy tu prawdziwe oazy polskości, o które należy dbać. Jest to potrzebne, aby polskość w tym kraju nie zanikła. W trakcie ostatnich 3,5 roku udało nam się przywrócić finansowanie działalności polonijnej na Łotwie. To jest największa zasługa Marszałka Karczewskiego i całego prezydium Senatu” – powiedział Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Mikołaj Falkowski/Fot. Joanna Bożerodska



„Myślę, że dla nas jako dla rodziców, „Bon pierwszaka” oznacza bardzo wiele. Jest to naprawdę wielki prezent, ponieważ to nie są tylko puste plecaki, tam się znajduje wszystko, czego potrzebuje do szkoły dziecko. Uczniowie też są bardzo zadowoleni, ponieważ nie spodziewali się tego, nie wiedziały, że otrzymają takie wspaniałe prezenty. To jest też taki symboliczny gest, pokazujący, że Rzeczpospolita Polska o nas pamięta, wie, że tu jesteśmy. Czujemy, że Polska nas wspiera” – powiedziała portalowi zw.lt Krystyna Kunicka, członek komitetu rodzicielskiego Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dyneburgu.

Fot. Joanna Bożerodska

Dzieci przygotowały również laurki i drobne upominki dla Karczewskiego.

Ogółem naukę w szkole w Dyneburgu rozpoczęły 3 klasy pierwsze.