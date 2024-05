Biznes-mixer z okazji Święta Konstytucji 3 maja

W pierwszej części wydarzenia uczestników przywitali:

– Ambasador RP na Litwie J.E. Konstanty Radziwiłł

– Doradca Prezydenta Republiki Litewskiej Vaidas Augustinavičius i

– Wiceminister Ministerstwa Finansów Vaida Markevičienė.

Swoją refleksją na temat politycznej roli i znaczenia Konstytucji 3 maja

1791 oraz współpracy między obydwoma krajami dziś podzielił się profesor

Šarūnas Liekis.

W drugiej części wydarzenia odbyła się dyskusja panelowa: „Lithuania

Welcomes Polish Banks and Private Debt Providers”

Moderator: Dainius Vilčinskas, INVEGA Chief of the Board

Uczestnicy dyskusji:

– Vaida Markevičienė, Vice Minister of the Ministry of Finance

– Lukas Jakubonis, Lithuanian Bank Financial Market Development Manager

– Radoslav Tausinger, Partner, CVI Dom Maklerski

– Piotr Sadowski, Partner at Accession Capital Partners

– Maciej Lachowski, Bank Pekao

– Arvydas Avulis, Chairman of the board at UAB HANNER

– Vidmantas Janulevičius, President of Lithuanian Confederation of

Industrialists