Bilans kryminalny rejonu wileńskiego i nowa siedziba komisariatu

Doszło do 11 kradzieży z których cztery z włamaniem we wsi Pikuciszki przy ulicach Pievų, Saldenės, Sakalų, Bendorių, Ateities oraz we wsi Balsiszki przy ulicy Balsiškių.

Kierowcy pod wpływem alkoholu w okresie letnim nie należą do rzadkości. Policja zatrzymała sześciu użytkowników pojazdów, których poziom alkoholu we krwi przekraczał normę.

Doszło do jednego przypadku oszustwa, trzech przypadków przemocy w rodzinie, pięciu bójek, zarejestrowano dwa przypadki niszczenia mienia, zaginęła jedna osoba, a także ustala się przyczynę śmierci jednej osoby.

,,Informujemy, że juz od poniedziałku, 8 lipca, pod adresem Herkaus Manto 4, przy bazarze Kalwaryjskim nie znajdziecie funkcjonariuszy policji. Komisariat rejonu wileńskiego opuszcza pomieszczenie i będzie się znajdować pod nowym adresem, – Petro Vileišio 20 C. Informujemy również, że policja rejonu wileńskiego nie będzie stacjonować na posterunkach w Mejszagole, Pogirach, Rukojniach, Rudomienie oraz w Niemenczynie. Natomiast we czwartki w godz. 13-15 funkcjonariusze będą przyjmować interesantów w Mejszagole przy ul. Kiemelių 11 oraz w Rudominie przy ul. Vilniaus 4, także w godz. 10-12 w Pogirach przy ul. Šiltanių 10 oraz we wtorki od godz. 13 do 15 w Rukojniach przy ul. Mokytojų 9” – informuje Wioleta Waluszkiewicz z policji rejonu wileńskiego.