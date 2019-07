Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska: Towarzyszyć będzie atmosfera wspólnoty

vdu

„Bardzo symboliczne w tym roku jest to, że uczestnicy biegu z Wilna i z Wiednia spotkają się w Lublinie. To jest bardzo ważne, ponieważ mamy rocznicę Unii Lubelskiej, którą wspólnie świętujemy w Polsce i na Litwie” – powiedziała ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

W trakcie rozmowy z dziennikarzami ambasador nawiązała do dzisiejszej inauguracji Gitanasa Nausėdy. „Trochę przypadkiem ten bieg zaczyna się w dniu inauguracji pana prezydenta. To jest bardzo symboliczne. Nowy prezydent Litwy za parę dni udaje się do Polski. To będzie jego pierwsza wizyta zagraniczna. Więc ta atmosfera wspólnoty towarzyszyć będzie szczególnie w tych dniach” – dodała ambasador.

Fot. Roman Niedźwiecki

Pierwsza grupa wystartowała 7 lipca w Wiedniu na górze Kahlenberg. Obie grupy mają spotkać się 14 lipca w Lublinie, gdzie wezmą udział w obchodach 450-lecia podpisania Unii Lubelskiej.

„Ważnym elementem jest, aby dotarła do wszystkich świadomość, że obchodzimy pewną rocznicę. Ten bieg będzie takim wskazaniem, że w tym roku jest rocznica, która jest ukierunkowana na Wschód. W Lublinie połączą się dwie sztafety, tak która biegnie z Wiednia przez Słowację, Węgry i Ukrainę oraz nasza, która wystartuje na Litwie i przebiegnie przez Podlasie” – poinformował Roman Piątek, lider grupy wileńskiej.

Niestety mimo apeli do biegu nie dołączył nikt z litewskich Polaków. „Do biegu zostały wybrane osoby o których wiemy, że są w stanie podołać temu wezwaniu. To wezwanie polega na przebiegnięciu w grupach trzy osobowych ok. 30 kilometrów, później następuje sześciogodzinna przerwa i jest kolejny etap trzygodzinny” – wytłumaczył Piątek.

Jest to czwarty bieg organizowany przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń międzynarodowy bieg sztafetowy non stop o charakterze sportowo-edukacyjno-patriotycznym.