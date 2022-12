Biatloniści Rejonu Wileńskiego rozpoczęli sezon zimowy Finlandii i w Szwecji

Karol Dąbrowski w fińskim Kontiolahti startował na Pucharze Świata w wyścigu indywidualnym na dystansie 20 km, gdzie za każdy niecelny strzał do czasu pokonania dystansu dodawano po 1 minucie karnej. Karol bardzo dobrze rozpoczął wyścig, pierwsze strzelanie leżąc wykonał szybko, trafiając do wszystkich tarcz i na kolejne 4 km wyślizgnął na 20 pozycji, tracąc do lidera 20 sek. Niestety, na strzelaniu stojąc pudłował 1 raz i na kolejne okrążenie wyślizgnął na 33 miejscu ze stratą 1 min. 51 sek. Na trzecim strzelaniu leżąc także pudłował raz i zajmował 46 miejsce. Na ostatnim strzelaniu stojąc Karol pomylił się raz, szybko pokonywał podbiegi i na mecie zajął 58 miejsce, pokonując 20 km za 55 min. 42,2 sek.

Nikita Romanow w szwedzkim mieście Idre rywalizował w sprincie na 10 km ze strzelaniem leżąc + stojąc, gdzie za każdy niecelny strzał zawodnicy mieli do pokonania karną rundę 150 m długości. Nikita dobrze rozpoczął wyścig, ale na pierwszym strzelaniu popełnił 3 błędy i na kolejne 3,3 km wyślizgnął na 85 pozycji. Na drugim strzelaniu stojąc pudłował raz, szybko pokonał ostatnie kilometry i na mecie zajął 77 miejsce, 10 km pokonując za 30 min. 17,4 sek.

Sara Urumowa startowała na dystansie 7,5 km. Sara na strzelaniu popełniła aż 6 błędów i na mecie zajęła 91 miejsce, pokonując 7,5 km za 28 min. 49,2 sek.

Marian Kaczanowski

Dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego