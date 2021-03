Białoruś rozpoczęła eksport produktów swoich rafinerii przez rosyjski port

Według informacji resortu, w piątek z rafinerii w Mozyrzu wysłano 5 tysięcy ton białoruskiej benzyny. Dotarła ona do Rosji dziś, a 9 marca przybędzie do terminalu Portenergo w Ust-Łudze.

Dostawy zostały zorganizowane w ramach podpisanej przez ministrów transportu Rosji i Białorusi 19 lutego umowy. Dotyczy ona transportu 9,8 mln ton towarów w latach 2021-23. Są to, między innymi, mazut, benzyna i olej. Kontrakt został oparty na zasadzie take or pay, co oznacza, że jeśli nie zostanie przetransportowana zakontraktowana ilość, jedna ze stron musi zapłacić karę.

Wcześniej Alaksandr Łukaszenka zażądał, aby opracowano nowe drogi eksportu produkcji białoruskich rafinerii z ominięciem krajów nadbałtyckich. Ma to być odpowiedź na sankcje nałożone na reżim w Mińsku przez te kraje oraz Unię Europejską.