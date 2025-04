Benkunskas: spalanie odpadów to najrealniejsza opcja bez zakładu przetwarzania

„Jeśli nie mamy dodatkowych mocy do sortowania, nie pojawią się szybko jakieś alternatywne sposoby sortowania, to mamy dwa rozwiązania. Jedno – wywożenie na wysypisko, co moim zdaniem jest najgorszą opcją z punktu widzenia ochrony środowiska i kosztów. Alternatywa to spalenie niesortowanych odpadów w elektrociepłowni” – w wywiadzie dla agencji BNS, powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

„Na razie nie zaczęto tego robić, ale to najbardziej realna opcja, którą można zastosować przez jakiś czas” – dodał.