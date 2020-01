Będzin: Wykonawcy z Litwy wśród nagrodzonych!

vdu

W Będzinie wykonawcy z Wileńszczyzny zdobyli dwa wyróżnienia i 3 nagrodę.

Solistka Kornelia Baran z Wilna została wyróżniona w kategoria: soliści – dzieci.

Łączone zespoły „Melodia” i Pierwiosnki” z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego i Centrum Kultury w Wilnie zdobyły wyróżnienie w kategorii: zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

Zespół wokalno-instrumentalny „Diversión” z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zdobył 3 nagrodę w kategori: młodzieżowe zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. (Nagroda 500 zł ufundowana przez Prezesa Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA Pana Stefana Gajdę i nagroda 650 zł ufundowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im. dr. Adama Bilika przy parafii Św. Trójcy w Będzinie i Księdza Grzegorza Maciejewskiego.)

– To bardzo dużo znaczy, bo to ogromy, międzynarodowy festiwal. Finaliści zostali wyłonieni spośród 1675 wykonawców biorących udział w eliminacjach, w blisko 40 ośrodkach w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Litwie. W czasie przesłuchań finałowych 140 solistów, chórów i zespołów wykonało ok. 400 utworów z całego świata, poświęconych Bożemu Narodzeniu – powiedziała zw.lt Janina Stupienko, która na festiwal przyjechała razem z zespołami z Nowej Wilejki, „Pierwiosnki” i „Melodia”.

– Jestem bardzo dumna z naszym wykonawców. Na naszym wileńskim przeglądzie była bardzo duża konkurencja, bo w eliminacjach brało udział ok. 50 zespołów, ale naprawdę warto było się starać. W Będzinie wszyscy reprezentanci Wileńszczyzny zdobyli uznanie jury. Jesteśmy wspaniale przyjmowani i na pewno dołożymy starań, by w przyszłym roku zaprezentować się jeszcze lepiej- podkreśliła Stupienko, dodając, że dla prowadzonych przez nią zespołów, bardzo dużym wyróżnieniem było zaproszenie do śpiewania podczas Mszy św. kończącej festiwal.

Festiwalowe prezentacje oceniało jury w składzie: przewodnicząca: dr hab. Ewa Biegas, prof. AM – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach; członkowie: dr hab. Teresa Krasowska, prof. AM – Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. ks. Paweł Sobierajski, prof. AM – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Laureat GRAND PRIX XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie zostanie ogłoszony w czasie Koncertu Galowego. Laureat zdobędzie nagrodę w wysokości 10.000 zł ufundowana przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego.

Koncert galowy, w którym wystąpi m.in. wileński zespół „Diversión” będzie można oglądać w niedzielę o godz. 17.00 czasu litewskiego w Internecie.