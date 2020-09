Beatrock Szymoniaka – Koncert w ramach TRANS/MISJI

Festiwal TRANS/MISJE 2020 potrwa w dawnej stolicy Litwy w dniach 13-20 września. W jego trakcie do Trok zawitają teatry z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Łotwy. Spektakle, koncerty, wystawy, dyskusje. Program dla dorosłych i małych widzów. Na kilka dni dawna stolica Litwy stanie się centrum kultury państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenie jest finansowane za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Bartas Szymoniak jest absolwentem Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, laureatem polskiej edycji programu dla młodych talentów „Idol” oraz – w latach 2008-2015 – frontmanem zespołu Sztywny Pal Azji. To artysta tworzący własny styl muzyczny – beatrock, łączący elementy beatboxu, wokali i żywych instrumentów, muzyk tworzy dźwięki sam, na żywo, własnym aparatem mowy (naśladując takie instrumenty jak m.in. bas, perkusja i trąbki), a następnie zapętla je na tzw. looper. Bartasowi towarzyszy jedynie multiinstrumentalista – Michał Parzymięso. Duet w ciągu niespełna czterech lat zagrał ponad 300 koncertów. Bartas występował m.in. na festiwalach Naturalnie Mazury Węgorzewo, Songwriter Łódź Festiwal, NNW Gdynia, TopTrendy Sopot Festiwal, Festiwal w Opolu, Taste Of Polonia w Chicago a także w Austrii, Czechach, Belgi i na Ukrainie. Występna na Litwie będzie jego pierwszym.

W 2017 r. wydawnictwo S.P. Records wydało płytę „Alarm”, na której artysta stworzył ilustrację muzyczną do słów Antoniego Słonimskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Gajcego. Ze względu na patriotyczny wydźwięk album został nominowany do nagrody „Strażnika historii”. W 2020 r. ukazała się nowa płyta Bartasa, będąca kontynuacją „Alarmu” w warstwie poetyckiej – album „Wojownik z miłości”. Tym razem oprócz autorskich tekstów artysty usłyszymy także innowatorskie interpretacje wierszy Bolesława Leśmiana. Singiel z tej płyty, właśnie tytułowy „Wojownik z miłości” był jedną z czołowych kompozycji ostatnich notowań legendarnej Listy Przebojów Programu Trzeciego a także uczestnikiem koncertu przebojów 57 KFPP w Opolu.

Muzyka Bartasa Szymoniaka to niezwykłe połączenie nowoczesnych, nowatorskich wręcz aranżacji, z często patriotycznym przekazem o niepodległościowym charakterze. Jego muzyka przyciąga zarówno młodych, jak i dojrzałych odbiorców, zmuszając ich do refleksji, często przewartościowania swojego stosunku do ojczyzny, skutkującego rozbudzeniem poczucia dumy narodowej. Jego muzyka stanowi wartość promocyjną dla Polski i polskości, koncerty będą przyciągać naszych Rodaków, ale również – dzięki oryginalnej formie – odbiorców pozbawionych dotychczas kontaktu z polską kulturą i sztuką.