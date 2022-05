Barwne i huczne „Targi Brzostowskiego” w Turgielach

Otwarcia kiermaszu dokonała i wszystkich zebranych przywitała dyrektor Gimnazjum im. Ksawerego Brzostowskiego Iwona Tyszkiewicz. Przypomniała, że „Targi Brzostowskiego” organizowane są już po raz dziesiąty.

„Cieszę się, widząc wszystkich na dziedzińcu naszego gimnazjum. To jest wyjątkowy dzień. Dzień naszego patrona. W tym roku tradycyjna impreza „Bazarek Brzostowskiego” odbywa się po raz dziesiąty. Niestety nie zachowały się zdjęcia z pierwszego kiermaszu, ale są osoby, które go pamiętają. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wydarzenia, za kreatywne pomysły i współpracę. Dziękuję rodzicom i dziadkom, uczniom, nauczycielom i pracownikom gimnazjum. Wszyscy razem pielęgnujemy nasze tradycje” – powiedziała dyrektor Iwona Tyszkiewicz.

Na kiermaszu można było nabyć domowe ciasta, rozmaite słodkości, a nawet czarny chleb ze słoniną. Sprzedawano miód, jajka, herbatę, rozsady oraz rozmaite rękodzieło. Na targach ulokowało się też studio piękności.

Podczas gdy jedni robili zakupy, inni oglądali koncert, podczas którego uczniowie popisywali się swoimi talentami. Dzieci śpiewały, tańczyły, a nawet demonstrowały umiejętności w karate. Wystąpił również chór Zespołu Pieśni i Tańca „Turgelianka”, aby wesprzeć młodzież.

„Targi Brzostowskiego” odwiedziła m.in. kierownik Wydziału Oświaty i Sportu administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Regina Markiewicz.

„Targi Brzostowskiego” zjednoczyły nauczycieli, uczniów i rodziców. Każdy członek społeczności szkolnej był ważny. Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego pokazało, że uczyć się można nie tylko na lekcjach i nad podręcznikami. Przygotowując się do targów uczniowie nabyli bardzo przydatne umiejętności komunikacji i współpracy, przywódcze i marketingowe. To swoista lekcja przedsiębiorczości i cieszę się, że to gimnazjum pielęgnuje takie umiejętności” – mówiła Regina Markiewicz.