Balony przemytnicze zakłóciły pracę lotniska w Wilnie. Opóźniono loty 4 tys. pasażerów

Po wznowieniu działalności lotniska w środę rano, pięć lotów z Wilna odleciało z opóźnieniem.

„W ciągu dnia mogą występować pojedyncze opóźnienia lotów z powodu zakłóconej rotacji załóg i samolotów. Pasażerów prosimy o śledzenie informacji o lotach na stronie lotniska w Wilnie oraz tych, których loty zostały zakłócone lub odwołane, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z liniami lotniczymi w celu uzyskania szczegółowych informacji” – w wywiadzie dla radia LRT powiedziała przedstawicielka wileńskiego lotniska, Vitalija Ročė.

Według niej, sytuacja na lotnisku w środę rano była normalna, choć widać było nieco więcej osób oczekujących na loty.

Redakcja ZW.LT przypomina, że we wtorek około godziny 23 we wtorek działalność lotniska w Wilnie została zakłócona z powodu kilkudziesięciu meteorologicznych balonów używanych do przemytu z Białorusi. Część lotów przekierowano do innych portów lotniczych, część samolotów wróciła do lotniska wylotu.

Według danych NKVC, do tej pory odnaleziono pięć balonów, zatrzymano jedną osobę i zabezpieczono około 7000 paczek kontrabandowych papierosów. Poszukiwania trwają.

Ostatni raz działalność lotniska była zakłócona przez kontrabandowe balony na początku października, gdy litewską przestrzeń powietrzną naruszyło ponad 20 takich balonów.