Balans w koronach drzew. Rzeźby Jerzego „Jotki” Kędziory

Rzeźby balansujące są unikalnymi pracami – to postaci ustawiane na linach, poruszające się rytmem życia natury, niejako przeczą prawom fizyki i grawitacji. Na przestrzeni ponad 20 lat pokazywane były z dużymi sukcesami w różnych zakątkach świata, jak Tajpej, Singapur, Dubaj, Nowy Jork, Miami, San Diego oraz w wielu miastach Europy.

Wileńska ekspozycja w Europos Parkas jest pierwszą prezentacją artysty za wschodnią granicą Polski. Składa się z kilkunastu rzeźb, w tym głównie postaci sportowców i akrobatów. Wkomponowały się one świetnie w naturalnym obraz przyrodniczo-rzeźbiarski tworzony od lat przez Gintarasa Karosasa. Ożywiają go na swój sposób i prowokują artystyczny dyskurs o ludzkiej kondycji i kondycji sztuki współczesnej.

Jak mówi sam artysta: „Od lat nieskutecznie próbowałem sprostać wyzwaniu, jakie jeszcze za «starego» porządku politycznego, stawiali mi twórcy zza naszej wschodniej granicy: Litwini, Gruzini, Łotysze, czy Kazachowie, z którymi spotykałem się na międzynarodowych plenerach w Polsce. Sygnalizowali mi chęć pokazania moich dzieł na swoim terenie w swych obszarach kulturowych”.

„Zaproszenie od Gintarasa Karosasa – znakomitego artysty, twórcy, animatora i organizatora Europos Parkas – wielce znaczącego dla współczesnej rzeźby nie tylko dla naszej części Europy – bardzo mnie ucieszyło” – przyznaje polski rzeźbiarz. „Styczniowa wizyta zapoznawcza utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to świetne miejsce na prezentację rzeźb balansujących”.

„Pokazanie moich prac w kontekście zgromadzonych przez Gintarasa dzieł wielu znakomitości sztuki współczesnej – jak Magdaleny Abakanowicz, Dennisa Oppenheima, Sola LeVitta czy Javiera Cruza – jest przyjemnością i podnosi mi poprzeczkę” – dodaje J. Kędziora.

Fot. Jerzy Kędziora/Fundacja Art&Balance

Jerzy Kędziora urodził się w 1947 r. w Częstochowie, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zawodowo realizuje się jako rzeźbiarz, malarz, projektanti nauczyciel. Dotychczas uczestniczył w ok. 500 wystaw w kraju i za granicą.

Od początku swojej artystycznej podróży Kędziora interesował się

sztukami kinetycznymi i eksperymentami rzeźbiarskimi. Zmienność czasu, wyborów i egzystencji we współczesnych czasach stała się podstawą jego poszukiwań artystycznych, które skłoniły go do rozpoczęcia prac nad rzeźbami balansującymi, dzięki którym zyskał uznanie na całym świecie.

Swoje prace J. Kędziora pokazywał na monumentalnych wystawach plenerowych, w tym w Dubaju, Abu Dhabi, Palm Beach, Long Island, Berlinie, Pradze czy Singapurze, a także na takich wydarzeniach, jak Biennale Sztuki w Wenecji, Art Basel Miami, ArtTaipei i ARTZUID – Biennale Rzeźby w Amsterdamie.