Awaria sygnalizacji świetlnej zakłóciła ruch w Wilnie

W czwartek w Wilnie na kilku skrzyżowaniach nie działają sygnalizatory świetlne z powodu awarii zasilania. Dodatkowo, awaria sieci trakcyjnej powoduje utrudnienia w ruchu trolejbusów w dzielnicy Antokol. Takie informacje przekazała miejska spółka „Susisiekimo paslaugos”.

fot. BNS

Sygnalizatory nie działają na skrzyżowaniach ulic Pamėnkalnio–J. Stulginskio, Pylimo–Klaipėdos, Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų oraz A. Goštauto–J. Tumo–Vaižganto.

Według „Judu”, również z powodu awarii sieci trakcyjnej przy ulicy Antokolskiej zakłócony jest ruch – trolejbusy kilku linii nie kursują tam w obu kierunkach.

Przy ulicy Antokolskiej w obu kierunkach nie kursują trolejbusy linii 2, 4, 10, 19 i 21.

Ponadto z powodu zdarzenia drogowego przy ulicy Švitrigailos w kierunku ronda Nowy Świat nie kursują trolejbusy linii 10 i 17.

Ruch trolejbusów autonomicznych i autobusów na tym odcinku jest utrudniony – pojazdy kursują tylko do ronda przy ulicy Dobrej Rady.

