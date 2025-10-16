Awaria sygnalizacji świetlnej zakłóciła ruch w Wilnie

Sygnalizatory nie działają na skrzyżowaniach ulic Pamėnkalnio–J. Stulginskio, Pylimo–Klaipėdos, Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų oraz A. Goštauto–J. Tumo–Vaižganto.

Według „Judu”, również z powodu awarii sieci trakcyjnej przy ulicy Antokolskiej zakłócony jest ruch – trolejbusy kilku linii nie kursują tam w obu kierunkach.

Przy ulicy Antokolskiej w obu kierunkach nie kursują trolejbusy linii 2, 4, 10, 19 i 21.

Ponadto z powodu zdarzenia drogowego przy ulicy Švitrigailos w kierunku ronda Nowy Świat nie kursują trolejbusy linii 10 i 17.

Ruch trolejbusów autonomicznych i autobusów na tym odcinku jest utrudniony – pojazdy kursują tylko do ronda przy ulicy Dobrej Rady.