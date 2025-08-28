„Autovedlys” po polsku: seniorzy załatwią dopłaty bez wychodzenia z domu

Według samorządu przyjmowanie wniosków o dopłaty potrwa od września do maja przyszłego roku. Cała procedura przez telefon ma zajmować ok. trzy minuty i ma ograniczyć kolejki w centrum obsługi mieszkańców. Po wysłuchaniu informacji odbiorcy połączenia będą musieli potwierdzić swoją tożsamość, wpisując cztery ostatnie cyfry numeru osobistego (asmens kodas).

Połączenia będą realizowane wyłącznie do osób znajdujących się na zweryfikowanej liście beneficjentów – system rozpozna numer telefonu i powiąże go z danymi klienta. Jeśli wpisane cyfry nie będą zgodne z danymi w systemie, zainteresowany zostanie o tym poinformowany.

„Co roku na początku września, gdy wszyscy ruszają z wnioskami, w samorządzie tworzą się kolejki – dziennie zgłasza się blisko 150 osób tylko w sprawie dopłat, a łączny ruch jest jeszcze większy. Dla seniorów takie oczekiwanie to duża uciążliwość” – podkreśliła w komunikacie wicemer Wilna Simona Bieliūnė.

W ubiegłym roku o dopłaty do ogrzewania wystąpiło ponad 41 tys. wilnian, z czego ok. 20 tys. skorzystało z „Autovedlys” – uruchomionej jesienią 2022 r. całodobowej usługi samoobsługowego składania wniosków przez telefon. Z danych sezonu grzewczego 2024/2025 wynika, że aż 63 proc. użytkowników „Autovedlys” to osoby w wieku 65+ lat.