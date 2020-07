„Artystyczna podróż w czasie.” W DKP rozpoczęły się warsztaty artystyczne dla dzieci

To już piąta edycja warsztatów, na które co roku bardzo czekają dzieci i rodzice. Tym razem, jak łatwo się domyśleć, długo nie było oczywiste, czy się odbędą, ze względu na pandemię.

„W tym roku, w czasie warsztatów chcemy nawiązywać do naszej historii i kultury, stąd hasło „Artystyczna podróż w czasie. Mozaika kultur”. Celem warsztatów jest rozwijanie w atrakcyjny sposób dziecięcej wyobraźni i kreatywności poprzez działalność w wielu wymiarach. W trakcie zajęć uczestnicy w formie zabawy będą stymulowani do twórczego działania, rozwijania kreatywności i fantazji. Warsztaty zainspirują dzieci do nowych pomysłów, umiejętności i inicjatyw” – wyjaśnia zw.lt Mieżonis.

Jak zauważa, projekty wakacyjne dla dzieci są jednymi z najlepiej odbieranych działań DKP. Rozmówczyni zw.lt ma nadzieję, że nie jest to ostatnia tego rodzaju inicjatywa w czasie tych wakacji.

„Planujemy jeszcze półkolonie, które rozpoczną się na początku sierpnia. Nie jest to jeszcze wydarzenie potwierdzone, ale mam nadzieję, że w najbliższych dniach rozpoczniemy rejestrację” – zauważa koordynatorka projektów DKP.

Podobnie, jak w przypadku warsztatów, organizatorzy spodziewają się dużej liczby chętnych, stąd z rejestracją warto się pospieszyć. „Jeśli nawet ktoś nie zdąży na podstawową listę uczestników, zachęcam, sporządzamy zawsze listę rezerwową. Zwykle zdarza się, że ktoś z różnych powodów rezygnuje, wtedy zapraszamy dzieci z listy rezerwowej” – mówi Mieżonis.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Departamentu Mniejszości Narodowych i Samorządu Miasta Wilna.