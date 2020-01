Artur Seniut zdobywcą pierwszego medalu dla Litwy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży!

vdu

Jest to pierwszy medal w historii Litwy w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży.

„Wspaniale. Zawsze miałem marzenie, by zdobyć medal olimpijski” – po meczu zakończonym wynikiem 6:5 dzielił się swoimi przemyśleniami 15-letni Artur. Jak ocenił, to zwycięstwo może przyczynić się do rozwoju jego kariery sportowej.

Po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich został zorganizowany turniej 3×3, aby zapewnić możliwość wykazania się także sportowcom z tych krajów, które nie mają specjalnych osiągnięć w hokeju na lodzie, a którzy wyróżniają się wyjątkowymi zdolnościami indywidualnymi.