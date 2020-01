Artur Markiewicz o Nowym Roku ze wspólnotą Taizé: To okazja do zabawy, ale też zmiany życia

vdu

Do stolicy Dolnego Śląska na organizowane przez wspólnotę Taizé Europejskie Spotkanie Młodych przyjechało, według zapowiedzi organizatorów, około 15 tys. młodych ludzi z 60 krajów Europy i świata. Byli wśród nich także Polacy z Wilna.

– Kilka razy byłem w samej wiosce Taizé, a także na letnich spotkaniach młodzieży. Ponieważ w tym roku spotkanie noworoczne odbywało się we Wrocławiu, pomyślałem, że to dobra okazja, której nie należy przegapić – wyjaśnia w rozmowie z zw.lt.

Markiewicz wziął udział w wyjeździe z parafią bł. Jerzego Matulewicza. – Z Wilna w sumie wyjechały do Wrocławia 3 autokary, z pozostałych części Litwy chyba 5 – wyjaśnia.

Jak podkreśla, pielgrzymi doświadczyli bardzo dużo życzliwości od mieszkańców Wrocławia. –To bardzo gościnne miasto. Wszyscy pielgrzymi znaleźli nocleg w rodzinach, to pokazuje, jak wiele osób otworzyło dla nieznanych, młodych ludzi swoje domy. Rodzina, u której mieszkałem przyjęła dwie osoby. Byli jednak także tacy, którzy przyjęli nawet 4 pielgrzymów – mówi.

Jak w ramach spotkania świętowano w sylwestrowy wieczór? – Świętowanie Nowego Roku zaczęliśmy od modlitwy o pokój na świecie w parafiach, gdzie mieszkaliśmy, a potem odbyło się święto narodów, gdzie każdy naród zaprezentował swój sposób świętowania Nowego Roku –opowiada uczestnik spotkania.

– Litewska grupa zaprezentowała ludowe zabawy i zaprosiła wszystkich uczestników święta do uczestniczenia w nich. Najbardziej żywiołowa była prezentacja Hiszpanów, którzy po przygotowanej części spontanicznie kontynuowali śpiew i tańce. Wrażenie robił również program przygotowany przez Polaków. Podobnie jak inne narody przygotowali zabawy i piosenki, ale największe wrażenie na uczestnikach święta zrobił polonez, który wszyscy wspólnie odtańczyli na koniec – dodaje.

Jak podkreśla Markiewicz, ten sposób obchodzenia Nowego Roku uważa za bardzo udany. – Była to okazja do poznania nowych ludzi, dobrej zabawy, ale nie tylko. To był także dobry czas do zastanowienia się nad sobą. Wspólnota Taizé podaje propozycje, do noworocznych postanowień, można więc podjąć decyzję, coś zmienić w swoim życiu – mówi.

Pomysł organizowania pod koniec roku w jednym z miast Europy dużego międzynarodowego spotkania wyszedł od założyciela wspólnoty z Taizé brata Rogera. Coroczne wydarzenie ma przybliżać do siebie młodych Europejczyków przez wspólne modlitwy, spotkania dyskusyjne w małych grupach, a także warsztaty dotyczące kwestii religijnych, kulturalnych i społecznych. Impreza stanowi też okazję do poznania realiów życia chrześcijan w różnych częściach Starego Kontynentu i do wspólnej modlitwy o pokój.

Bracia z Taizé organizowali Europejskie Spotkania Młodych w Polsce już kilkukrotnie. W 1989 i 1995 r. gospodarzem wydarzenia był Wrocław, w 1999 r. – Warszawa, a w 2009 r. – Poznań. 42. Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu trwało od 28 grudnia 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. e Kolejne spotkanie europejskie odbędzie się od 28 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 w Turynie, we Włoszech.