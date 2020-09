Archidiecezja wileńska o mszy św. w intencji AWPL-ZCHR: STOP agitacji w kościołach

,,Niestety, Kościół dla wielu polityków wygląda na miejsce odpowiednie na prowadzenie kampanii wyborczej. Jednak nie da się pogodzić sakralności Kościoła z agitacją polityczną. Są prowadzone rozmowy z księżmi ze wszystkich kościołów, od których otrzymujemy informacje na temat agitacji politycznej. Jest oceniana sytuacja w celu zapobieżenia takich agitacji w przyszłości” – skomentowała rzeczniczka kurii Živile Peluritiene.

„Jeśli duchowny nawołuje do głosowania na konkretnego kandydata lub partię podczas kazania, należy mu delikatnie przypomnieć, że to nie wypada, jeśli to nie pomaga – poinformować proboszcza kościoła, a jeśli agitacja nie ustaje – biskupa” – radzi archidiecezja.

Partia AWPL-ZCHR poinformowała, że w poniedziałek w kościele św. Ducha w Wilnie została odprawiona msza św. „Za niezbędną siłę i energię w organizacji wyborów oraz za dobre wyniki wyborów na Wileńszczyźnie”.