Apel Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie: Bez obywatelskiej postawy nie da się powstrzymać koronawirusa

Mija tydzień od momentu wprowadzenia na Litwie przez Rząd kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa. W związku z COVID-19 zamknięto szkoły, przedszkola, teatry, kina, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje, gabinety stomatologiczne. Zamknięto granice. Działają apteki, sklepy spożywcze, stacje paliwowe. Są ograniczenia w działalności wielu instytucji.

Mimo zaleceń pozostania w domach oraz wytycznych, jak mają zachować się ludzie podczas pandemii, dzisiaj mamy już ponad 100 przypadków koronawirusa — w tym jeden śmiertelny. Są informacje, że brakuje maseczek, rękawiczek, może zabraknąć reagentów. Jednak Rząd RL robi wszystko, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Polska do 12 kwietnia wprowadziła stan epidemii.

Koronawirus nadal się rozprzestrzenia. Nie wszyscy mieszkańcy Litwy zdają sprawę z powagi sytuacji. Jako lekarz apeluję, aby wszyscy obywatele Litwy wreszcie zaczęli traktować zaistniałą sytuację bardzo poważnie.

Proszę:

Pozostańcie w domu. Jeżeli musicie wyjść do sklepu lub apteki zakładajcie maseczki i rękawice, trzymajcie się w odległości 2 metrów (jeżeli nie macie maseczki, osłaniajcie swoje twarze).

Osoby, które muszą iść do pracy: zakładajcie maseczki i rękawice. Starajcie się zachować wszelkie środki ostrożności (ograniczajcie kontakty z innymi ludźmi).

Młodzież szkolna i akademicka: proszę o pozostanie w domu. Wychodząc z domu, spotykając się ze znajomymi, jesteście źródłem zagrożenia dla waszej rodziny. Rodzice muszą wytłumaczyć powagę sytuacji, a nawet zakazać tak nieodpowiedzialnego zachowania.

Dla osób starszych, mieszkających oddzielnie, zróbcie zakupy (żeby w ten czas byli bezpieczni w swoim domu) i zostawcie pod drzwiami. Proszę unikać bezpośrednich kontaktów, bo każdy może być nosicielem.

Nie odwiedzajcie znajomych i nie zapraszajcie gości. Kontaktujcie się telefonicznie. Ograniczajcie spacery, jeżeli wybieracie się na spacer to do miejsc, gdzie nie ma ludzi.

Myjcie ręce, nie dotykajcie twarzy, szczególnie oczu.

Wszystkie sprawy zdrowotne załatwiajcie ze swoim lekarzem telefonicznie (recepty są też elektroniczne).

Osoby objęte kwarantanną, muszą kategorycznie przestrzegać regulaminu kwarantanny.

Jeżeli mamy informację, o osobach nieprzestrzegających kwarantanny, musimy niezwłocznie zgłosić to na policję. Osoby mające podejrzenie, że mogą być zarażone koronawirusem, muszą poddać się badaniom i kategorycznie nie ukrywać tej informacji przed personelem medycznym. Ukrywając taką informację narażamy personel medyczny, a tym samym, medycy będą zmuszeni poddać się 14-dniowej kwarantannie, co może doprowadzić do sytuacji, że zabraknie lekarzy.

Rząd RL robi wszystko, aby zapanować nad pandemią koronawirusa. Jednak bez obywatelskiej postawy mieszkańców Litwy, koronawirusa nie da się powstrzymać. Zostańcie w dom, nie zagrażajcie życiu swoich bliskich i znajomych.

Dariusz Żybort

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie