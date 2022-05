Anušauskas odpowiedział, że Bayraktar ma zostać kupiony i przekazany Ukrainie

„Porozmawiamy z przedstawicielami firmy, mamy nadzieję, że jak najszybciej” – powiedział dziennikarzom minister na niedzielnym posiedzeniu Rady Konserwatystów.

Według niego nie została jeszcze zawarta umowa z Laisvės TV w sprawie wykorzystania pieniędzy, a jeszcze więcej papierkowej roboty czeka w przyszłości.

„Konieczne będzie podpisanie umowy przedwstępnej, a wszystkie procesy będą nadal przebiegać. Papierkowej roboty będzie jeszcze dużo, a na końcu trzeba będzie określić specyfikację techniczną według tych pieniędzy – co jest w niej zawarte, co strona turecka mogłaby dodać itd.” – powiedział A. Anušauskas.

„Oczekujemy od wszystkich życzliwej postawy” – dodał.

Według ministra Ukraińcy dysponują niezbędnym sprzętem do kierowania Bayraktarem, ponieważ nadal używają tych dronów.

„Ukraina ma sprzęt do zarządzania, wykwalifikowanych ludzi do zarządzania nim. Gdyby sami tego potrzebowali, byłoby to trochę bardziej skomplikowane” – powiedział minister.

Dodał, że problemem nie jest amunicja, najważniejsze jest celowe taktyczne sterowanie dronem, aby wrócił z operacji. Więcej, niż potrzeba, kwota ponad 5 mln EUR, na drona została zebrana z inicjatywy Laisvės TV, a pieniądze zebrano w ciągu półtora dnia.

„W innych krajach jeszcze czegoś takiego nie słyszałem” – powiedział minister obrony o kampanii zbierania funduszy.

Laisvės TV obiecuje przekazać zebrane pieniądze Ministerstwu Obrony Narodowej, którego przedstawiciele w przyszłym tygodniu wyjadą do Turcji na negocjacje i podpisanie listu intencyjnego.

Według A. Anušauskasa wiceminister Vilius Semeška jedzie we wtorek do Turcji.

„Bilety do Turcji są już dostępne” – powiedział A. Anušauskas.