Andrzej Stankiewicz: Muzyka jest lekarstwem na wszystkie problemy

Jak zauważa, muzyką interesuje się od wczesnego dzieciństwa, bierze udział w konkursach piosenki, od 5 lat uczy się prywatnie śpiewu i gry na fortepianie. Teraz nagrał swoją pierwszą, własną piosenkę w profesjonalnym studiu nagrań. Jest to utwór w języku angielskim „I Want You To Know”.

– Muzyka jest dla mnie lekiem na wszystkie problemy, na każde, nawet najtrudniejsze przeżycie. Pozwala mi przeżyć emocje, po prostu to czuję przekładam na słowa i muzykę, którą tworzę. Ta piosenka również powstała pod wpływem konkretnych przeżyć. Można powiedzieć, że jest dla mnie jak list, który stał się piosenką. Najpierw napisałem słowa, potem muzykę – opowiada o swoim utworze.

Jak podkreśla, jego twórczość spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem najbliższych, rodziny, przyjaciół, ale także nauczycieli „Mickiewiczówki”. – Otrzymałem bardzo dużo wsparcie, życzliwości. Teraz chcę swój utwór zaprezentować szerszej publiczności – mówi Andrzej.