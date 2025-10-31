„Anatomia dezinformacji”. Dezinformacja to nie przypadek

W programie m.in. o ostrzeżeniu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przed rosyjską operacją wzmacniającą nastroje antyukraińskie i o tym, jak polskie Ministerstwo Energii chce zwalczać dezinformację o energetyce. Nie zabraknie też doniesień o ściganiu podejrzanych o sabotaż na Łotwie.

W drugiej części odcinka – rozmowa o komunikacji strategicznej państwa: czym jest, jak pomaga budować zaufanie społeczne i dlaczego lepiej zaufać własnemu państwu niż Dzikiemu Trenerowi. Gościem podcastu jest dr Maciej Chudkiewicz – ekspert ds. komunikacji z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Anatomia dezinformacji” ma wzmacniać odporność polskiej społeczności na Litwie na wpływy propagandowe, budować zaufanie do wiarygodnych źródeł i wspierać świadome korzystanie z mediów. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.