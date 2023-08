Ambasador RP na Litwie K.Radziwiłł wyróżnił polskich „setkowiczów”

„Po raz pierwszy, choć chciałbym, by stało się to pewną tradycją,

spotykamy się w murach Ambasady RP, by docenić wysiłki i osiągnięte rezultaty maturzystów ze szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Serdecznie gratuluję Wam, drodzy młodzi Rodacy – którzy osiągnęliście najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych, dobrze świadcząc tym samym o polskim szkolnictwie na Litwie. Podziękowania należą się oczywiście także współautorom tych sukcesów – Waszym nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół oraz rodzicom, bez których wsparcia i oddania te osiągnięcia nie byłyby możliwe” – podkreślił ambasador RP K. Radziwiłł.