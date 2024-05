Ambasador RP Konstanty Radziwiłł wręczył odznaczenia państwowe dla Polaków na Litwie

„Dziękuję za liczne przybycie i chęć wspólnego świętowania Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja – 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tu, w Wilnie dzień ten ma szczególne znaczenie, ponieważ Konstytucja przyjęta została przez Sejm Wielki, w którym zasiadali posłowie z terenów dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, a nawet Łotwy, a następnie ratyfikowana przez wszystkie sejmiki koronne i litewskie. Pamiętamy także, że kilka miesięcy później Sejm jednogłośnie uchwalił Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, które w nowych warunkach ustrojowych gwarantowało równe prawa Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I chociaż Konstytucja obowiązywała krótko, bo nasze wspólne państwo nie przetrwało agresji trzech zaborczych sąsiadów, mimo dzielnej obrony ustawy majowej w 1792 r., to do dziś jest ona, jako pierwsza nowoczesna europejska konstytucja, przedmiotem naszej wspólnej dumy ” – powiedział ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł.

„Dziś Polska i Litwa cieszą się wolnością, demokracją i pomyślnością gospodarczą, świętujemy 25. rocznicę przystąpienia Polski i 20. rocznicę przyjęcia Litwy do NATO, a także jubileusz 20-lecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Niestety takiego szczęścia nie doświadczają nasi bracia Ukraińcy i Białorusini. Ich państwa są obiektem brutalnej agresji i presji ze strony naszego odwiecznego, wspólnego wroga – imperium rosyjskiego. Bliskie sąsiedztwo agresywnego państwa zmusza także nas do gotowości do obrony naszych ziem. Dlatego tak ważne jest dziś, abyśmy dobrze znając naszą wspólną historię i trzeźwo oceniając obecną rzeczywistość, solidarnie działali na rzecz przywrócenia przestrzegania drogich nam wszystkim wartości w naszej części świata ” – podkreślił ambasador Radziwiłł.

„Przy okazji dzisiejszego święta chciałbym wyrazić satysfakcję ze stanu relacji polsko-litewskich. Trzydzieści lat po zawarciu traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, nasze kraje blisko współpracują we wszystkich ważnych dziedzinach: polityki, bezpieczeństwa, infrastruktury, gospodarki, nauki, kultury, a nawet sportu. Jesteśmy dla siebie ważnymi i wiarygodnymi partnerami we wszystkich formatach współpracy wielostronnej i bilateralnej.

W dniach trzydziestej rocznicy podpisania Traktatu musimy także wzmóc wysiłki na rzecz poszanowania praw mniejszości narodowych – Polacy zamieszkujący od stuleci na Litwie i Litwini w Polsce mogą się stać ważnymi ambasadorami naszej przyjaźni i budowniczymi mostów pomiędzy społeczeństwami naszych państw. Dlatego przedłożenie przez litewski rząd projektu wyczekiwanej od wielu lat ustawy o mniejszościach narodowych to ważny krok, kluczowe jest jednak by przepisy w niej zawarte ustanawiały rzeczywiste gwarancje praw w obszarze zachowania tożsamości narodowej, edukacji w języku ojczystym, możliwości publicznego używania języka mniejszości czy prawidłowego zapisywania imion i nazwisk obywateli Litwy deklarujących przynależność do mniejszości narodowej. Wielkość państwa mierzy się bowiem również troską o mniejszych, a co za tym idzie słabszych” – podkreślił ambasador Konstanty Radziwiłł