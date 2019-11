Konkurs „Amat victoria curam”: Tłumacz – to najstarszy zawód świata

vdu

Konkurs został zorganizowany w dwóch kategoriach: przekładu litewskich utworów literackich na język polski oraz przekładu polskich utworów literackich na język litewski. Warunkiem udziału w konkursie było przedstawienie przez uczestników tłumaczeń fragmentów utworów polskich autorów, które dotąd nie były publikowane w przekładzie litewskim bądź utworów autorów litewskich, dotychczas niewydanych w Polsce.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Nadesłano na niego 16 przekładów literatury polskiej na język litewski oraz 8 przekładów literatury litewskiej na język polski. Oceniła je komisja złożona z doświadczonych tłumaczy literatury.

Uczestników ceremonii przywitała znana tłumacz Irena Aleksaitė. Stwierdziła ona, że gwardia tłumaczy z polskiego na litewski i na odwrót zaczyna powoli odchodzić. „Sądzę, że tłumaczy nigdy nie będzie zbyt wiele. Na świecie mamy 6000 języków, dlatego ludzie zawsze będą mieli dużo pracy. Te informacyjne czasy można teraz nazwać okresem tłumaczeń. Bez nich są to wyłącznie informacje dla własnego podwórka. Należy jednak pamiętać, że tłumacz zawsze pozostaje „po drugiej stronie”. Często nie zauważamy jego pracy. Jeżeli tłumaczenie zostanie popełnione dobrze – czytelnicy będą chwalili tę książkę. Jeżeli nie – powiedzą, że nie jest warta uwagi, a tłumacz nie jest profesjonalistą” – wyjaśniła Aleksaitė.

Według niej, każde tłumaczenie ma oddzielne cechy i inne zapotrzebowania. Tylko po tym, gdy spróbuje się wszystkich, można wiedzieć, na co cię stać. „Według mnie, najstarszy zawód świata – to właśnie zawód tłumacza, mimo, że miał wyłącznie polityczno-ekonomiczne znaczenie. Święty Hieronim, patron tłumaczy, stykał się z tymi samymi problemami, jakie mają jego współcześni koledzy. Na początku należy zrozumieć, co dokładnie jest napisane w tekście. Później należy to opowiedzieć słowami innego narodu. Jeżeli jest to literatura piękna – tłumacz musi przekazać całe piękno oryginału, jakie wzbudza czytelnika. Dopiero wtedy tłumaczenie jest dokładne” – dodała tłumacz.

Drugą nagrodę specjalną w kategorii B, czyli tłumaczeń z polskiego na litewski otrzymały Nina Talinskaitė i Jūratė Petronienė. III miejsce w kategorii B otrzymała Lina Valionienė. II miejsce – Edyta Masiulianiec, I miejsce – Viktoras Tamošiūnas.

Nagrodę specjalną w kategorii A, czyli tłumaczeń z litewskiego na polski otrzymała Regina Trybocka. III miejsce i nagrodę od spółki „Orlen Lietuva” wręczono Dianie Kardis-Gawińczuk. II miejsce zdobyła Gabriela Lipska. I miejsce otrzymała Karolina Słotwińska.