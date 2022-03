Akcja „Wileńszczyzna – Ukrainie”

W imieniu Grupy Inicjatywnej zrzeszającej przedstawicieli różnych polskich organizacji na Litwie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, a szczególnie naszych Rodaków, do wsparcia akcji „Wileńszczyzna – Ukrainie”. Dajmy konkretny dowód jedności z ofiarami tej barbarzyńskiej wojny na terenie Ukrainy.

Wojna porusza serca wszystkich, także mieszkańców Wileńszczyzny, którą od wieków tworzą różne narody, dające przykład zgodnej współpracy i wzajemnego poszanowania. Dziś nasze myśli i serca są na Ukrainie, która potrzebuje moralnego, wojskowego, a także humanitarnego wsparcia.

Zapraszamy, by do inicjatorów tej akcji dołączały zarówno osoby prywatne, jak i organizacje, szkoły, wspólnoty lokalne. Ważne jest, by nasze wspólne działania zostały ujęte w skoordynowane ramy, co ułatwi sprawne udzielanie pomocy.

Apelujemy o aktywność wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogą dołączyć do nas, ofiarując swój czas, pieniądze, ale też schronienie dla uchodźców, wśród których wiele jest starszych osób, kobiet i matek z dziećmi.

Propozycje pomocy można zgłaszać mailowo lub telefonicznie:

ukrainie@wilno.lt

tel. +370 690 90407

tel. +370 690 90529

Środki finansowe można też przekazywać na konto:

LT897044090102949299

Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”,

AB „SEB” bank – SWIFT: CBVILT2X

Z dopiskiem „Wileńszczyzna – Ukrainie”

15.00 – Msza św. w wileńskiej archikatedrze, w czasie której będziemy się modlić za mieszkańców Ukrainy i rządzących państwami, w których mocy jest powstrzymanie zbrodniczego rozlewu krwi.

17.00 – 18.00 Łączymy się z Ukrainą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie

18.00 – Koncert artystów z Wileńszczyzny „Wileńszczyzna – Ukrainie”.

W czasie koncertu wystąpią zespoły: Perła, Sto Uśmiechów, Ojcowizna, Wilenka, Kapela Wileńska, Folk Vibes, Black Biceps, Polski Teatr w Wilnie, Polski Teatr Studio oraz Katarzyna Zvonkuvienė, Jan Maksymowicz i Ewelina Saszenko .

Podczas koncertu można też będzie ofiarować pieniądze dla potrzebujących na Ukrainie.

Dzielimy się także informacją o innych wyrazach solidarności Polaków na Litwie z Ukrainą:

– 1 marca o godz. 17.30 odbył się koncert „Solidarni z Ukrainą”, organizowany przez Ambasadę RP w Wilnie (na skwerze K. Szyrwida, pomiędzy Ambasadami RP i Francji);

– 2 marca o godz. 13.00 Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie zaprasza na Mszę św. w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu.

Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy walczą także o naszą wolność!