Akcja „Głosuj tam, gdzie mieszkasz”

Za akcją „Głosuj tam, gdzie mieszkasz” stoi czterech kandydatków z okręgów jednomandatowych rejonu wileńskiego – Justas Džiugelis i Kristijonas Bartoševičius, reprezentujący partię Związek Ojczyzny – Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) oraz Stasys Mušeikis i Liudas Kaškonas, przedstawiciele Litewskiego Ruchu Liberalnego (LLS).

Potrzeba zmian

Rejon wileński jest jednym z najszybciej rozwijających się rejonów w całym kraju, jednak według J. Džiugelisa, inicjatora akcji „Głosuj tam, gdzie mieszkasz”, według różnych danych, zamieszkuje go około 20-30% osób, które z powodu braku placówek edukacyjnych i nieodpowiedniej infrastruktury są zameldowane, a tym samym zarejestrowane do głosowania w wyborach, na innych obszarach.

To wypacza wyniki wyborów i uniemożliwia społeczeństwu wybranie kandydata, który najlepiej reprezentowałby ich interesy. Jak twierdzą organizatorzy akcji, stracono już wiele cennego czasu, więc przyszedł czas na zmiany.

„Niewiele osób wie, ale obecne przepisy pozwalają głosować w miejscu zamieszkania, nawet jeśli jest się zameldowanym w innym rejonie. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz F5, a można to zrobić bez wychodzenia z domu” – tłumaczy J. Džiugelis, kandydat z jednomandatowego okręgu wyborczego w Niemenczynie.

Wspólny cel

Andrius Bagdonas, zastępca przewodniczącego Litewskiego Ruchu Liberalnego (LLS) podkreśla znaczenie kampanii „Głosuj tam, gdzie mieszkasz” oraz wyjątkową szansę dla gmin rejonu wileńskiego, aby stały się gospodarzami na własnych włościach, co przyczyniłoby się do rozwiązania długotrwałych problemów.

„Myślę, że każda mieszkająca tu rodzina zasługuje na to, by mieć placówkę edukacyjną w pobliżu domu czy na to, by ich dzieci otrzymały dobrą edukację i mogły później stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa” – mówi polityk.

K. Bartoševičius, osoba publiczna, pedagog i kulturoznawca z okręgu wileńsko-solecznickiego, nie ukrywaa frustracji związanej procesami zachodzącymi w litewskiej polityce w ciągu ostatnich czterech lat. Dlatego według niego przykłady tego typu inicjatyw są szczególnie ważne.

„Obserwując scenę polityczną od wielu lat, bardzo się cieszę, że dwie różne konkurujące ze sobą partie zdołały połączyć siły w bardzo ważnej kampanii. To pokazuje, że ich wspólny cel jest ponad bataliami politycznymi. Chcemy, aby ludzie (…) mogli wybierać swoich przedstawicieli w okręgach jednomandatowych, którzy będą ich faktycznie reprezentować, a nie ze względu na adres zameldowania” – mówi K. Bartoševičius.

Jak twierdzi, w wielu miejscach w rejonie wileńskim kultura reprezentacji politycznej słabnie, dlatego kampania „Głosuj tam, gdzie mieszkasz” nabiera szczególnego znaczenia.

„To alternatywa dla wszystkich wyborców tego kraju i nie ma znaczenia, kim oni są – Litwinami, Polakami czy Tatarami. Przecież stagnacja Wilna to problem dla wszystkich – zarówno tych, którzy tu się urodzili, jak i tych, którzy osiedlili się później. Gdy potencjał tego miejsca nie jest wykorzystywany, wszyscy na tym tracą” – mówi liderka listy wyborczej partii TS-LKD do Sejmu, I. Šimonytė.

Jak wypełnić formularz F5

Krok 1: Na stronie rinkejopuslapis.lt kliknij „ZALOGUJ SIĘ” („PRISIJUNGTI”).

Krok 2: Połącz się z portalem e-administracji za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Krok 3: Kliknij „DLA MIESZKAŃCÓW” („GYVENTOJAMS”).

Krok 4: W oknie „SZUKAJ” („IEŠKOTI”) wpisz „Rinkėjo puslapis” lub znajdź odpowiednią pozycję na liście.

Krok 5: Kliknij „ROZPOCZNIJ” („UŽSAKYTI”) u dołu strony, a następnie „POTWIERDŹ” („PATVIRTINTI”), a zostaniesz przekierowany na stronę wyborców.

Krok 6: Wybierz „USŁUGI” („PASLAUGOS”) w prawym górnym rogu, a następnie „DOKUMENTY WYBORCY” („RINKĖJO DOKUMENTAI”).

Krok 7: W wyświetlonym oknie wybierz „PRZEŚLIJ NOWY DOKUMENT” („PATEIKTI NAUJĄ DOKUMENTĄ”), a następnie „FORMULARZ F5” („FORMA F5”).

Krok 8: Po wypełnieniu formularza, zaznacz pole „Aktualnie mieszkam pod tym adresem” („Faktiškai gyvenu šiuo adresu”) i kliknij „WYŚLIJ E-DOKUMENT” („PATEIKTI EL. DOKUMENTĄ”).

Wypełnienie formularza to nie zmienia miejsca zameldowania osoby.

Jeżeli formularz F5 jest wypełniony w dniu wyborów, należy go wydrukować i zanieść do lokalu wyborczego, w którym osoba zamierza głosować.

Więcej informacji: Justas Džiugelis, tel. 8 656 88886