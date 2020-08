Akcja dobroczynna „Początek roku szkolnego z pełnym plecakiem”

W trakcie trwania akcji, w dniach 1-5 września, Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza wszystkich wg możliwości do przekazywania przyborów szkolnych, narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych, w które zostaną zaopatrzone dzieci z działających na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego centrów dziennych. Mogą to być: zeszyty, pisaki, kredki, gwasz, akwarele, pędzelki, papier kolorowy, plastelina, plecaki itp. Uczniowie z radością będą czekali również na puzzle i gry planszowe. Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w kraju potrzebne są również środki ochronne – maski, płyn dezynfekujący, czy przyłbice.

„Rozpoczęcie nowego roku szkolnego często przynosi nie tylko radość, ale także stanowi dodatkowe obciążenie dla rodziców, zwłaszcza tych, którzy ze względów finansowych nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom wszystkich niezbędnych środków. Zachęcamy wszystkich do udziału w tej inicjatywie: być może w domu zostały nieużywane zeszyty, pisaki lub nieużywany plecak szkolny. Mile widziane są również nowe towary, ale przede wszystkim chcemy, aby jak najwięcej osób przyczyniło się do tego, żeby podopieczni centrów spotkali nowy rok szkolny z pełnymi plecakami, nie byli obrażani przez rówieśników i mogli godnie się zabrać do nauki. Podarujmy dzieciom odrobinę szczęścia i bądźmy przykładem, okazując naszą życzliwość tym, którzy jej najbardziej potrzebują” – mówi Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Opieki Socjalnej Rodziny i Dziecka Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Zebrana pomoc charytatywna zostanie przekazana 9 centrom dziennym, działającym na terenie samorządu rejonu wileńskiego.



Przeznaczone dla akcji środki należy dostarczyć lub przysłać pocztą na adres:

Wydział Opieki Społecznej Rodziny i Dziecka

Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (pokój 206 lub 204a)

ul. Rinktinės 50, 09318 Wilno

Więcej informacji pod nr tel. (85) 240 14 90 (Iwona).