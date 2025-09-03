„airBaltic” rozszerza siatkę połączeń z Wilna

Z Wilna łotewskie linie lotnicze „airBaltic” będą częściej latać do Malagi (dwa loty tygodniowo), Monachium (osiem lotów tygodniowo), Nicei (dwa loty tygodniowo), Palmy na Majorce (dwa loty tygodniowo) oraz Paryża (sześć lotów tygodniowo).

Jak wcześniej informowano, „airBaltic” od początku marca przyszłego roku uruchomi także bezpośrednie połączenia lotnicze między Kownem a Rygą. Nowa trasa, realizowana pięć razy w tygodniu, umożliwi dotarcie do ponad 80 miast w Europie i poza nią z przesiadką w Rydze. Otwarcie tej trasy oznacza, że „airBaltic” będzie oferować loty ze wszystkich trzech litewskich lotnisk – w Wilnie, Kownie i Połądze.